Staňte se králem kočičích jedlíků v nové absurdní hře na iOS

Na iPhony v poslední dobře míří jedna absurdnější hra za druhou. Včera jsme psali o Total Eggscape, ve které pomocí frenetického snášení vajec utíkáte z drůbežárny, dnes se ve zvířecí říši posuneme k jiné živočišné třídě. V dnes vydané hře Greedy Cats se totiž vžijete do role kočky, která má za cíl stát se šampiónem v jedlíkovství. Hra od vydavatele PikPok zřejmě žádná ocenění za samotnou hratelnost nevyhraje, u nás ale získává plusové body za originální téma. Greedy Cats je totiž v jádru jednoduchou klikačkou, která úměrně převádí počet vašich kliků na úspěch hlavní hrdinky. I tento celkem provařený koncept ovšem dokáží vývojáři ozvláštnit množstvím vlastních nápadů.

Pokud by vám nestačilo dívat se na roztomilou kočičku, která se o sto šest láduje jídlem, vstupuje do hry i jistá míra strategického rozhodování. Během hraní budete totiž odemykat různé skiny a oblečky, a právě jejich různé kombinace rozhodují o tom, jak rychle budete ve hře postupovat. Díky správné volbě outfitu tak můžete postupně objevovat různá nová jídla. U každého znich vývojáři slibují unikátní překvapení, spojené přímo s tím kterým jídlem. Hra se bude snažit zůstat relevantní co nejdéle i skrze nabídky různých každodenních úkolů a herních bonusů. Greedy Cats můžete z App Storu stahovat již nyní.