Na iPhony míří jedna z nejbizarnějších her letoška, vaším úkolem v ní bude snášet vajíčka

Někdy se absurdní premisy hrám náramně hodí do krámu. Díky nim získávají mediální prostor, o kterém by si jinak mohli nechat jen zdát. Živoucím důkazem budiž nová hra Total Eggscape, o které píšeme převážně jen kvůli jejímu ulítlému námětu. Vývojáři ze studia Bigas se v ní totiž pokoušejí oživit žánr nekonečných běhaček. Jen místo toho běhání budete snášet vejce. Total Eggscape vás totiž dosadí do role slepice, která ví, že existuje i něco víc než jen utrápený život na farmě. Rozhodne se proto utéct, a jako nejefektivnější způsob pro provedení útěku si zvolí stavbu do nebe pomalu rostoucí věže z čerstvě snesených vajíček.

Každým stiskem tlačítka budete hlavní hrdinku přibližovat blíže k jejímu vytouženému cíli. Pohybovat se kromě vertikální dimenze můžete ve hře i ze strany na stranu. Tím pádem se budete moci vyhnout nebezpečným překážkám, které hlavní hrdinku drží v zajetí. S dostatečnou mírou reflexů se vám tak snad proklouznout kolem rotujících ozubených kotoučů a dalších pastí. Při každém rozehrání se celý design hry procedurálně generuje, nemusíte se tedy bát, že byste při mnohonásobném rozehrání přišli o jakoukoliv výzvu. Během cesty vzhůrur můžete navíc potkat obchodníky, kteří vám pomohou možností nákupu speciálních schopností a vybavení. A že slepice nemáte zrovna v lásce? total Eggscape vám dovolí se převléct i do jiných ptačích druhů, vývojáři zmiňují tučňáka nebo sovu. Hra vychází tento týden a předobjednat si ji můžete na App Storu již nyní.