Konec jednorázové platby? Apple zřejmě chystá předplatné na Final Cut Pro

Kdo dnes nějakým způsobem na Macu upravuje video, pravděpodobně pracuje také s Final Cut Pro. Není tajemstvím, že při troše šikovnosti dokážete v této aplikaci doslova kouzlit. Jelikož jde o appku převážně pro profesionály, má také patřičně nastavenou cenovku, která je 300 dolarů. Apple ale nově vlastní ochrannou známku, která napovídá, že by se forma platby za Final Cut Pro mohla v budoucnu změnit.

Jak uvádíme výše, aplikace je k dostání za jednorázovou platbu 300 dolarů, přičemž uživatel získává aktualizace zdarma. V ochranné známce byla přidána kategorie s doslovným názvem „pronájem softwaru“, což nám může naznačit, že si Apple pohrává s myšlenkou měsíčního předplatného. Zdroje poukazují na fakt, že se ze strany Applu jedná o velmi konkrétní krok. Pokud by tedy Apple k něčemu podobnému přistoupil, existuje v zásadě několik možnosti, jak by to s Final Cut Pro mohlo po stránce předplatného v budoucnu vypadat.

Podle některých by Apple mohl i nadále požadovat jednorázovou platbu. Aktualizace by už ale byly za poplatek. Další varianta hovoří o možnosti jednorázového nákupu či měsíčního předplatného pro nové uživatele. Apple zcela odebere možnost jednorázové platby a nabídne Final Cut Pro jakožto službu s měsíčním předplatným. Jablečný gigant nechá vše při starém a předplatné bude pouze pro ty, kteří chtějí využívat nějakou cloudovou verzi této aplikace.

Závěrem je třeba připomenout, že ačkoli se krok ze strany Applu jeví jako záměrný, vše výše uvedené je pouhou spekulací.