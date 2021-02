iPady budou zřejmě již brzy “Assembled in India”

Zatímco v současnosti vyrábí Apple své ikonické tablety v Číně, již brzy by mohl zdobit záda iPadů nápis “Assembled in India”. Přesunutí jejich výroby do Indie je totiž i díky tamní vládě a bonusům, které Applu nabízí, čím dál reálnější – ba možná již nevyhnutelné.

Apple se již dlouhé roky snaží zbavit své výrobní závislosti na Číně, jelikož pro něj představuje určité riziko, které se ve výsledku projevilo i nyní při koronavirové krizi. Výrobu svých produktů by proto velmi rád rozprostřel po co nejvíce státech celého světa, jelikož jen tak si bude schopen zajistit v případě potíží s výrobou v jednom státu alespoň nějaké dodávky produktů. A právě Indie se Applu jeví jako jeden z nejlepších kandidátů pro přesunutí výroby. Tu do ní ostatně již pozvolna začal před pár lety přesouvat, když v ní začal vyrábět starší modely iPhonů. Tento krok se mu osvědčil natolik, že když začala indická vláda pomocí pobídek pro zahraniční firmy například ve formě nižších daní rozpumpovávat v zemi průmysl, Apple na tyto bonusy slyšel a začal jednat.

Přestože zatím jednání týkající se stěhování výroby iPadů z Číny do Indie stále probíhají, vzhledem k tomu, že indická vláda již stihla schválit balíček pobídek, které Applu přesun výrazně usnadní a co víc, výrobu v zemi učiní celkově mimořádně výhodnou, je zřejmě jen otázkou času, kdy bude vše dořešeno a Apple začne v Indii realizovat první fabriky na tablety, které budou následně prodávány v celém světě. Pomalu se tedy začněte loučit se svými “čínskými” iPady, éra indických je totiž za dveřmi.