Brzký příchod prvního iPadu s mini LED displejem potvrzen dalším zdrojem

Jedna z největších (r)evolucí u iPadů posledních let je podle všeho za dveřmi. Čím dál více zdrojů se totiž shoduje v tom, že se v příštím roce dočkáme prvního jablečného tabletu osazeného displejem s mini LED podsvícením, díky čemuž by se měl svými zobrazovacími schopnostmi přiblížit OLEDům. Že se tak stane potvrdil před pár hodinami i asijský portál DigiTimes.

Zdroje portálu DigiTimes, které se v minulých měsících ukázaly jako poměrně přesné, se nechaly slyšet, že se Apple stále drží svého plánu představit první iPad s mini LED displejem v prvním čtvrtletí roku 2021. Jednat by se konkrétně mělo o 12,9” iPad Pro s tím, že o nový displej by se měla postarat čínská společnost GIS. Co se pak týče 11” modelu, u něj se dle všeho s nasazením mini LED zatím nepočítá a je dokonce možné, že z nabídky Applu zcela zmizí a na jeho místo usedne nový iPad Air 4. generace. Právě o tomto kroku se totiž v posledních měsících čile spekulovalo a nenasazení mini LED na 11” iPad Pro by jeho realizaci jen potvrdilo.

Jelikož má novinka dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku, jako nejpravděpodobnější termín se v tuto chvíli jeví březen. Právě v tomto měsíci se totiž Apple zpravidla uchyluje k představení první várky novinek pro daný rok a to jak skrze tiskové zprávy, tak i skrze klasickou tiskovou konferenci. S ohledem na pandemii koronaviru a svým způsobem i nízký zájem o iPady jako takové se však dá očekávat, že k odhalení březnových novinek dojde prvním způsobem – tedy přes tiskovou zprávu.