Takto bude vypadat nový Mac Pro

Že Apple pracuje na nové generaci Macu Pro, kterou osadí čipem Apple Silicon není již řadu měsíců žádným tajemstvím. Informace o tomto projektu se totiž objevily v jejich průběhu objevily již několikrát s tím, že by měl být stroj o poznání menší než jeho nynější verze a to při zachování stejného nebo dokonce vyššího výkonu. Jak bude novinka vypadat bylo sice doposud zahaleno tajemstvími, ty se však nyní rozhodl rozehnat velmi přesný leaker Jon Prosser.

Prosserovi se od jeho zdrojů podařily získat informace o designu novinky, díky kterým byl schopen vytvořit velmi přesný render odrážející její podobu – prohlédnout si jej můžete výše. Jak můžete sami vidět, nová verze Macu Pro se od té stávající z hlediska designu liší skutečně hodně a totéž v bledě modrém se pak bude dát říci i o její velikosti. Podle zdrojů leakera bude totiž stroj velký zhruba jako tři až čtyři Macy mini na sobě nebo jako stařičký Power Mac G4 představený na začátku tohoto tisíciletí. Vzhled je však bohužel to jediné, co zatím o troji víme. Jeho představení má totiž být ještě poměrně vzdálené, jelikož je pro něj nutné vyvinout mimořádně výkonné procesory, což však není s ohledem na zkušenosti Applu na poli počítačových čipů žádná hračka. Na redesignovaný Mac Pro budeme proto takřka 100% čekat ještě několik let.