Leaker Prosser: Příchod AirPods či iMaců je nejistý

Těšíte se na nové iMacy či AirPods a tajně doufáte, že jejich premiéra proběhne už v březnu? Stát se tak klidně může, avšak minimálně zdroje velmi přesného leakera Jona Prossera o těchto produktech v souvislosti s březnem zatím mlčí. Nadšení z jejich možného představení proto leaker zatím krotí.

Prosser se na svém Twitteru pochlubil, že zatímco o nových iPadech a lokalizátorech AirTags v souvislosti s březnem od svých zdrojů pocházejících přímo z Applu skutečně slyšel, o iMacích a AirPods nepadla zatím ani zmínka, což se zdá být s ohledem na nynější datum v kalendáři již poměrně zvláštní. V Applu totiž již musí mít zcela jistě jasno v tom, co vše v následujícím měsíci ukáží. Je proto možné, že si na AirPods a iMacy skutečně počkáme déle, než svět obecně doufal – odhadem možná až do června a WWDC, v horším případě pak do září.

Fotogalerie imac jako pro. display xdr 15 imac jako pro. display xdr 14 imac jako pro. display xdr 13 imac jako pro. display xdr 12 +12 Fotek imac jako pro. display xdr 11 imac jako pro. display xdr 10 imac jako pro. display xdr 9 imac jako pro. display xdr 8 imac jako pro. display xdr 7 imac jako pro. display xdr 6 imac jako pro. display xdr 5 imac jako pro. display xdr 4 imac jako pro. display xdr 3 imac jako pro. display xdr 2 imac jako pro. display xdr 1 Vstoupit do galerie

Zatímco design iMaců se zatím daří Applu držet zdárně pod pokličkou, v případě AirPods 3. generace, které by se měly představit po boku 2. generace AirPods Pro, se mu totéž nepodařilo. Před pár hodinami se totiž objevila na internetu velmi detailní reálná fotka, která vzhled těchto očekávaných sluchátek dokonale odhalila. Pokud vás zajímá, na co se těšit, prohlédnout si fotku můžete zde. Co se pak týče iMaců, u těch se očekává výrazné zúžení rámečků kolem displeje a celkově designový jazyk použitý u relativně nedávno představeného Pro Display XDR. Ruku v ruce s užšími rámečky by pak mělo jít i celkové zvětšení úhlopříčky strojů při zachování nynějších rozměrů.