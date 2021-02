Recenze držáku do auta Swissten S-GRIP Easy Mount: Jednoduchost spočívá v magnetech

Většina nových aut v současné době nabízí CarPlay či Android Auto – co si ale budeme nalhávat, mnoho z nás prostě a jednoduše novější vozidlo nevlastní. Problém je v tomto případě právě v technologiích, které starším autům chybí. Za poslední léta šly technologie totiž neuvěřitelným tempem kupředu, tudíž se dá tvrdit, že auto, které má jen několik let, je svým způsobem staré. Pokud do staršího vozidla potřebujete nějakým způsobem získat navigaci, tak k tomu můžete využít váš chytrý telefon. Ten ale samozřejmě nebudete držet v ruce, a tak je nutné využít nějakého držáku.

Těchto všemožných držáků je na trhu k dispozici nespočet. Dá se říct, že to všechno začalo tzv. čelisťovými držáky, do kterých jste svůj chytrý telefon umístili a o nic se nemuseli starat. Pokud jste však chtěli telefon z čelistí vytáhnout, tak bylo nutné, abyste stiskli nějaké tlačítko, které je povolí. Pokud potřebujete rychle nějakým způsobem reagovat, například pro pouhé přijmutí hovoru, tak se jedná o vcelku nebezpečné řešení. Osobně vnímám jakožto perfektní držáky do auta ty, které pracují s magnety. Tyto držáky dokáží váš telefon pomocí magnetické síly perfektně udržet, každopádně pokud zařízení potřebujete rychle vzít, tak jej stačí od magnetu „odlepit“. V této recenzi se společně a jeden takový stylový magnetický držák podíváme. Konkrétně se jedná o Swissten S-GRIP Easy Mount od Swisstenu.

Technické specifikace

Co se týče technických specifikací, tak toho nic moc říci nemůžeme – přece jenom se jedná o držák do auta, který nějakými extra funkcemi disponovat nemůže. Zajímat by vás mohlo například to, že je držák S-GRIP Easy Mount opravdu lehký a naprosto miniaturní. Jedná se o nejmenší dostupný držák od Swisstenu, který si můžete momentálně zakoupit. Díky své velikosti tedy nedojde k narušení vzhledu auta a je dosti pravděpodobné, že si jej pasažéři ani nevšimnou. Nutno podotknout, že se tento magnetický držák nelepí na palubní desku, což osobně vnímám jako klíčové – kdo z nás by si chtěl zničit palubní desku lepidlem. Namísto toho se pomocí silných a pogumovaných čelistí pevně uchytí do mřížky ventilace. Od ventilace je pak samotný držák vzdálen jen 1,15 centimetrů. Cena držáku je stanovena na 249 korun.

Balení

V balení držáku Swissten S-GRIP Easy Mount toho moc nenajdete. Držák je umístěn v bíločervené krabici, která je naprosto typická pro výrobky od Swisstenu. Na přední straně si držák můžete prohléndout, z boku pak narazíte na specifikace a možnosti využití. Na zadní straně najdete návod k použití v několika jazycích. Rozhodně je dobře, že Swissten tento spíše nepotřebný návod umístil přímo na krabičku a nikoliv na další kus papíru – ekologové tedy rozhodně budou mít radost. Po otevření krabice stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které se držák vycvakne. Společně s držákem vám ještě přijdou dva magnetové plíšky (jeden menší a druhý větší), společně s nálepkami, které můžete nalepit na konkrétní povrch před nalepením magnetu a ochránit jej tak. Pokud by vám z nějakého důvodu přibalené magnetické plíšky nestačily, tak Swissten nabízí sadu samotných magnetických plíšků – viz níže.

Zpracování

Recenzovaný držák do auta Swissten S-GRIP Easy Mount je k dispozici hned ve dvou barvách – černá a stříbrná. Doporučuji si zvolit takovou barvu, která splyne s barvou interiéru vašeho vozidla. Celý držák je zkonstruován z kvalitního plastu. Na přední straně se kromě magnetické části nachází také logo Swissten. Co se týče čelistí, které využijete pro uchycení do mřížky, tak ty jsou doopravdy velmi tuhé a pevné – rozhodně tedy nemusíte mít strach, že by se držák při jízdě třepal. Při stisknutí rozhodně nemáte pocit, že by měly prasknout, kromě toho jsou opatřeny gumou, což zaručí, že si žádným způsobem lamely větrací mřížky nepoškodíte a nepoškrábete. V nejširším místě má tento držák velikost pouze 3,7 centimetrů, jeho výška je poté zhruba 6,4 centimetrů. Berte každopádně v potaz, že držák Swissten S-GRIP Easy Mount lze využit jen u vozidel, které mají vodorovné mřížky ventilace – s čelistmi nelze nijak hýbat.

Osobní zkušenost

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak magnetické držáky do auta mi přijdou jako nejvíce ideální, a to především kvůli jednoduché ovladatelnosti. Kdykoliv totiž telefon potřebujete rychle vzít, tak můžete a nemusíte se zbytečně starat o odepnutí čelistí klasických držáků. Osobně jsem držák v autě používal několik dnů, během kterých jsem stihl projet všemožné druhy cest – od dálnic, přes rozbité „polní“ cesty, až po ty klasické městské. Dobrou zprávou je, že držák celou dobu opravdu pevně držel, především díky pogumování. Tak stejně držel dobře i telefon (iPhone XS) na samotném držku. Osobně jsem si magnet na záda zařízení nenalepil, namísto toho jsem jej vložil pod tenký obal, aby byla zachována co možná největší síla. Jestliže patříte mezi fanoušky hrubších krytů, tak rozhodně berte v potaz, že při umístění magnetického plíšku pod samotný obal nemusí držák správně plnit svou funkci, jelikož jsou magnety od sebe příliš vzdálené. V tomto případě doporučuji, abyste pro stoprocentní zachování vlastností magnetický plíšek nalepili přímo na kryt.

Nezapomeňte na náhradní magnetické plíšky

V balení samotného držáku najdete dva magnetické plíšky. Pokud je to pro vás málo, jelikož například využíváte více krytů, tak se není čeho bát – Swissten nabízí náhradní sadu, která vás vyjde na pár korun. V rámci této sady náhradních plíšků dostanete celkově dva, stejně jako v balení samotného držáku. Jeden plíšek je tedy kulatý a menší, druhý plíšek je o něco větší a má tvar zaboleného čtverce. Společně s plíšky se v balení nachází ještě nálepky, které můžete využít pro ochranu povrchu před nalepením samotného magnetu. Tato náhradní sada magnetů vás vyjde na 125 korun.

Závěr

Jestliže hledáte kvalitní magnetický držák do vašeho vozidla, který je naprosto minimalistický a žádným způsobem nenaruší vzhled vašeho interiéru, tak je Swissten S-GRIP Easy Mount určený přesně pro vás. Držák nabízí kvalitní zpracování a zařízení dokáže v ideálních podmínkách udržet naprosto parádně. Kromě toho v balení najdete celkově dva magnetické plíšky (kulatý učený především k nalepení na telefon a obdélníkový určený k vložení pod obal), a pokud by vám počet nedostačoval, můžete si další plíšky přikoupit. Za sebe můžu recenzovaný magnetický držák od Swisstenu doporučit.

