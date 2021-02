Recenze bezdrátových sluchátek Swissten Stonebuds: Levná TWS sluchátka, která vás překvapí

Je to již nějakou dobu nazpátek, co jsme se na našem magazínu naposledy podívali na recenzi nějakého produktu od společnosti Swissten. Rozhodně to ale není tím, že už bychom měli zrecenzované všechny dostupné produkty. Ba naopak jich na internetovém obchodě Swissten.eu neustále přibývá a my budeme mít v následujících týdnech co dělat, abychom vám všechny z nich představili. Prvním produktem, na který se po delší odmlce podíváme, jsou zbrusu nová bezdrátová TWS sluchátka Swissten Stonebuds, která vás překvapí svou funkčností a jednoduchým ovládání. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Oficiální specifikace

Jak už bylo zmíněno v nadpisu a v úvodním odstavci, tak jsou Swissten Stonebuds bezdrátová sluchátka s označením TWS. Zkratka TWS v tomto případě znamená True-Wireless. Někteří výrobci totiž bezdrátovými sluchátky označují taková sluchátka, která se sice připojují přes Bluetooth, jsou ale k sobě spojená kabelem. V tomto případě je tedy označení „bezdrátová“ lehce mimo – přesně proto vznikla zkratka TWS, tedy „opravdu bezdrátová“ sluchátka. Dobrou zprávou je, že Swissten Stonebuds nabízí nejnovější verzi Bluetooth, a to 5.0. Díky tomu se od sluchátek můžete vzdálit až na 10 metrů bez toho, aniž byste pocítili nějakou změnu ve zvuku. Velikost baterie v obou sluchátkách je 45 mAh, pouzdro pak dokáže poskytnout dalších 300 mAh. Na jedno nabití zvládnou sluchátka hrát až 2,5 hodiny s tím, že je pomocí microUSB kabelu nabijete za 2 hodiny. Swissten Stonebuds podporují profily A2DP, AVRCP v1.5, HFP v1.6 a HSP v1.2. Frekvenční rozsah je klasicky 20 Hz – 20 kHz, citlivost 105 dB a impedance 16 ohmů.

Balení

Sluchátka Swissten Stonebuds jsou zabalena do klasické krabičky, která je pro Swissten typická. Barva krabičky je tedy především bílá, nechybí však červené prvky. Na přední straně se nachází vyobrazená samotná sluchátka, pod nimi pak základní vlastnosti. Na jednom z boků poté najdete kompletní oficiální specifikace, které jsme si již uvedli v odstavci výše. Na zadní straně najdete manuál v několika různých jazycích. Swissten má ve zvyku tyto návody tisknout právě na samotnou krabičku, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání papírem a zatěžování planety, které by v opačném případě u tisíců kusů mohlo být znatelné. Po otevření krabičky stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které už se nachází pouzdro se sluchátky uvnitř. Zespodu pak najdete krátký nabíjecí microUSB kabel a nechybí také dvoje náhradní špunty o rozdílných velikostech. Kromě toho najdete v balení také malý kus papíru, ve kterém jsou popsána sluchátka jako taková, společně s návodem ke spárování.

Zpracování

Jakmile recenzovaná sluchátka vezmete do ruky, tak vás překvapí jejich lehkost. Mohlo by se zdát, že jsou sluchátka kvůli své váze zpracována nekvalitně, opak je však pravdou. Povrch pouzdra sluchátek je zpracován z černého matného plastu se speciální úpravou. Pokud se vám podaří pouzdro nějakým způsobem poškrábat, tak stačí, abyste po škrábanci párkrát přejeli prstem, čímž zmizne. Na víku pouzdra se nachází logo Swissten, na spodní straně pak najdete specifikace a různé certifikáty. Po otevření víka stačí, abyste sluchátka jednoduše vytáhli ven. Sluchátka Swissten Stonebuds jsou zpracována ze stejného materiálu, jako samotné pouzdro, tudíž vše k sobě perfektně ladí. Po vytažení sluchátek je nutné, abyste z nich sejmuli průhlednou fólii, která chrání kontaktní body pro nabíjení uvnitř pouzdra. Sluchátka se nabíjí klasicky pomocí dvou pozlacených konektorů, tedy stejně jako i v případě jiných levnějších TWS sluchátek. Na těle sluchátek se pak nachází gumová „ploutev“, která má za úkol, aby sluchátka lépe držela v uších. Samozřejmě si již nyní můžete vyměnit špunty za větší či menší.

Osobní zkušenost

Recenzovaná sluchátka jsem používal namísto AirPodů po dobu zhruba jednoho pracovního týdne. Během toho týdne jsem přišel hned na několik věcí. Všeobecně o sobě vím, že mi tak úplně v uších nesení špuntová sluchátka – přesně proto mám klasické AirPods a nikoliv AirPods Pro. Jakmile jsem tedy sluchátka poprvé vložil do uší, tak mi to samozřejmě nebylo úplně příjemné. Rozhodl jsem se tedy, že se tzv. „kousnu“ a vydržím. Prvních pár hodin nošení mě navíc lehce bolely ze sluchátek uši, tudíž jsem je musel na pár minut vždy vytáhnout, aby si odpočinuly. Zhruba třetí den už jsem si ale tak nějak zvykl a zjistil jsem, že špunotvá sluchátka ve finále nejsou vůbec špatná. I v tomto případě platí, že je vše o zvyku. Jestliže jste tedy přemýšleli, že byste se z peckových sluchátek přesunuli na ta špuntová, tak směle do toho – věřím, že většině uživatelům to nebude po nějaké době dělat problém. Při zvolení správné velikosti špuntů poté Swissten Stonebuds také velmi dobře pasivně potlačují okolní hluk. Osobně mám jedno ucho menší než to druhé, tudíž vím, že podle toho musím také využít velikosti špuntů. Nikde není napsané, že musíte využít pro obě uši stejné špunty. Pokud navíc máte nějaké oblíbené špunty ze starých sluchátek, tak je samozřejmě můžete využít.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Co se týče udané výdrže sluchátek, tedy 2,5 hodiny na jedno nabití, tak v tomto případě si dovolím dobu lehce upravit. Na dvě a půl hodiny výdrže se dostanete přibližně tehdy, pokud budete hudbu poslouchat opravdu potichu. Jestliže se vrhnete do o něco hlasitějšího poslechu, tedy něco málo nad průměrnou hlasitost, tak výdrž klesá, a to zhruba na hodinu a půl. Sluchátka však můžete v uších střídat, tedy že budete využívat jen jedno, druhé se bude nabíjet, a po vybití je pouze vyměníte. Pochválit musím také ovládaní sluchátek, které není klasicky „tlačítkové“, ale pouze dotykové. Pro spuštění či pozastavení přehrávání stačí na sluchátko klepnout prstem, pokud klepnete dvakrát na levé sluchátko, tak se přehraje předcházející skladba, pokud dvakrát na pravé, tak se přehraje následující skladba. Ovládání klepnutím funguje opravdu perfektně a rozhodně musím Swissten za tuto možnost pochválit, jelikož podobné ovládání sluchátka ve stejné cenové relaci nenabízí.

Zvuk

Jak už jsem zmínil výše, tak primárně k poslouchání hudby a hovorům používám AirPody druhé generace. Jsem tedy zvyklý na určitou kvalitu zvuku a zcela upřímně, Swissten Stonebuds hrají zcela logicky o něco hůře. Nemůžete ale očekávat, že pětkrát levnější sluchátka budou hrát stejně, anebo lépe. Rozhodně tím ale nechci říci, že by byl zvukový projev špatný, to ani náhodou. Měl jsem možnost vyzkoušet již několik podobných TWS sluchátek ve stejné cenové hladině a musím říct, že Stonebuds patří mezi ta lepší. Zvuk jsem testoval při přehrávání skladeb ze Spotify a shrnul bych ho jednoduše – neurazí vás, ale úplně ani nenadchne. Basy i výšky nejsou moc výrazné a všeobecně se zvuk drží především ve středním pásmu. Ve tom ale Swissten Stonebuds hrají dobře, to nelze popřít. Co se týče hlasitosti, tak ke zkreslení dochází až ve zhruba třech posledních úrovních, což už je dost velká hlasitost, která by mohla při dlouhodobém poslouchání poškodit sluch.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Závěr

Jestliže patříte mezi jedince, kteří jsou na hudbu nenároční a posloucháte ji občas, anebo pokud nechcete zbytečně utrácet několik tisíc korun za AirPody, tak jsou sluchátka Swissten Stonebudes určená přesně pro vás. Nabízí skvělé zpracování, které se vám rozhodně bude líbit, tak stejně budete rozhodně ve většině případech spokojeni s projevem zvuku. Velkou pochvalu si ode mě Swissten Stonebuds odnáší za skvělé ovládání klepnutím. Cenovka sluchátek Swissten Stonebuds je stanovena na 949 korun a nutno podotknout, že jsou k dispozici dvě barvy – černá a bílá.

