Na Apple TV+ odstartovala druhá řada jednoho z nejoblíbenějších seriálů

Fanoušci vesmíru využívající streamovací službu Apple TV+ si mohou mnout ruce. Dnes totiž ve službě odstartovala druhá řada tamního extrémně populárního seriálu For All Mankind. Pokud jste tedy jeho fanoušci i vy a službu si předplácíte, potažmo jí čerpáte v rámci předplatného zdarma, již nyní si můžete pustit první díl druhé série.

Druhá sezóna seriálu začíná deset let po konci sezóny první v roce 1983 – tedy na vrcholu studené války mezi USA a SSSR, které mezi sebou neustále soupeří v dobývání kosmu. Jelikož nechceme více spoilerovat, prozradíme už jen to, že se bude vše i nadále točit kolem konfliktů o suroviny na Měsíci, které budou chtít využívat jak USA, tak SSSR s tím, že jejich vzájemné rozepře mohou vést až k jaderné válce s potenciálem zničit zemi. Skvělé je, že i druhá řada seriálu pochází z pera Ronalda D. Moora, díky čemuž si tak mohou být fanoušci první řady jistí, že bude laťka seriálu nastavena i nadále velmi vysoko.

Spolu s druhou řadou For All Mankind vypustil Apple nedávno i doplňkový podcastový seriál, ve kterém se budou objevovat jak jeho tvůrci, tak například i bývalí kosmonauti, vesmírní experti a celkově lidé, kteří mají o vesmíru a celé sérii co říci. Podcast je sice v angličtině, pokud jí však alespoň trochu vládnete a zároveň se řadíte mezi jeho fanoušky, rozhodně doporučujeme jeho odebírání. Určitě totiž bude stát za to.