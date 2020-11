Nejlepší filmy a seriály současnosti na Apple TV+

Jablečná streamovací služba  TV+ slaví dnes jeden rok. Od doby jejího spuštění se v programové nabídce objevily zajímavé seriály i celovečerní filmy včetně těch dokumentárních. Které bychom rozhodně doporučili vaší pozornosti?

Filmy

Zpočátku to vypadalo, že si dlouho očekávaný Bankéř nakonec svou cestu do  TV+ nenajde. S filmem byly zpočátku spojeny jisté skandály, Apple se ho ale nakonec přece jenom rozhodl uvést. Snímek bankéř se Samuelem L. Jacksonem a Anthonym Mackiem vypráví o dvou podnikatelích, kteří v 60. letech minulého století přišli s plánem na integrované bydlení a rovnocenný přístup k „americkému snu“. Snímek je inspirován skutečnými událostmi.

Nenechte se odradit názvem – hudební dokument Beastie Boys Story má potenciál zaujmout a strhnout i ty, kteří zrovna nepatři mezi fanoušky této kapely. Do režijního křesla usedl dlouholetý kamarád členů kapely a jejich spolupracovník Spike Jonze, a nechal Mikea Diamonda a Adama Horovitze svérázným způsobem vyprávět příběh kolegiality, přátelství a hudební cesty, po které skupina kráčí již čtyři desítky let.

V létě si svou premiéru v rámci  TV+ odehrálo také celovečerní válečné drama s názvem Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli. Hanks v něm ztvárňuje kapitána Ernesta Krauseho, na kterého padl nelehký úkol vedení mezinárodního konvoje sedmatřiceti lodí. Cílem nebezpečené mise napříč rozbouřeným Atlantikem je dopravit ke spojeneckým jednotkám tisíce vojáků spolu s potřebnými zásobami.

Když je mladý Jacob obviněn z vraždy spolužáka, obrátí se jeho život i život jeho rodiny zničehonic zcela vzhůru nohama. V dramatickém celovečerním snímku z právnického prostředí se můžete těšit na Chrise Evanse, Michelle Dockery nebo třeba Jaedena Martella. Film byl natočen na motivy bestselleru Williama Landaye.

Seriály

Maličký svět

Co všechno skrývá příroda? V okouzlujícím dokumentárním seriálu s názvem Maličký svět se diváci postupně seznámí s řadou více či méně známých příslušníků živočišné říše, a pozná způsoby, díky kterým dokáží tito tvorové přežít. Seriálem doprovází hlas Paula Rudda, a není v něm nouze o zajímavé a pozoruhodné záběry z přírody.

Servant

Tvorba režiséra M. Night Shyamalana byla vždy působivá a velmi zvláštní. Takový je i seriál Servant, který vypráví o zámožné rodině, do níž se dočasně nastěhuje mladičká chůva jménem Leanne. Ta se má starat o maličkého Jericha, brzy se ale ukáže, že věci nejsou tak, jak se zdály být – a to je teprve začátek.

Seriál See patřil mezi první vlaštovky, které jste mohli v rámci programové nabídky služby  TV+ zhlédnout. Z lidstva, zničeného zákeřným virem, příliš mnoho přeživších nezbylo. Ti, kteří přežili, jsou nevidomí, a mohlo by se zdát, že je lidstvo navěky odsouzeno žít bez zraku. Až do doby, kdy přijdou na svět dvojčata, obdařená zrakem…

Seriál For All Mankind se zabývá teoretickou dobou, ve které urputný „vesmírný závod“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem nikdy neskončil. Seriál For All Mankind je někdy označován jako „alternativní historie astronautiky“, a nabízí zajímavý pohled nejen na teoretické události, ale i na ty, které mají svůj základ v reálné historii dobývání kosmu.

Může být dítě detektivem? Mysteriózní dramatický seriál s názvem Home Before Dark vypráví o mladičké novinářce, která se se svou rodinou vrací do malého městečka, které její otec kdysi opustil. Městečko má ale svou tajemnou minulost, která spočívá v nevyřešeném případu vraždy. Kriminální seriál, v jehož hlavní roli figuruje dítě, je velice nezvyklý, jakmile mu ale přijdete na chuť, nebudete se moci odtrhnout.

Zakládání rodiny a pořízení dítěte není vždy procházka růžovým sadem. Své o tom ví ústřední dvojice z miniseriálu s názvem Trying, která se po neúspěšných pokusech o početí potomka přirozenou cestou rozhodne pro adopci. Příslušný proces ale rozhodně není jednoduchý, a staví oba mladé partnery mezi řadu zásadních nezodpovězených otázek.