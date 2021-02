Takto by mohla vypadat funkce Always-On na iPhonech 13

Občas slýcháváme v souvislosti s novinkami u Apple produktů informace, u kterých se nelze nepousmát. Jednou z takových „chystaných senzací“ má být AlwaysOn displej u nadcházejících iPhonů. Tedy něco, co má konkurence už dlouhá léta. Jakmile se informace o nějaké novince vyskytne, zpravidla se jí chytnou designéři, kteří nám ve svém uživatelském konceptu nabídnou pohled, jak by diskutovaná novinka mohla vypadat.

Pokud jste už někdy viděli funkci AlwaysOn, nemusíme vám pravděpodobně vysvětlovat, že nemůžete čekat žádné zázraky. Nejkonzervativnější designerské prognózy hovoří v podstatě o vyobrazení důležitých dat z klasické zamknuté obrazovky, přičemž by vždy měly být viditelné údaje o čase, datu, počasí, stavu baterie a notifikacích, což je asi něco, s čím se dá s designéry souhlasit a co by každý rozumně očekával. Někteří lidé si ale myslí, že jelikož Apple v tomto ohledu zaostává za konkurencí o celé roky, přijde s něčím daleko odvážnějším. V konceptu tedy můžeme vidět i novinku iOS 14 – widgety. Tedy například by mohly být viditelné plánované schůzky, e-maily či úryvky ze zpráv ze světa. Tento koncept ovšem naráží na ochranu soukromí, kdy by bylo nutné zvážit, které věci by mohly být „na očím“ všem. Koncept můžete vidět v galerii na boku odstavce a ve videu níže. Co si o možném AlwaysOn v iPhonech 13 myslíte?