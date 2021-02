iOS 14.5 potvrdil brzký příchod přídavných MagSafe baterií pro iPhony 12

Prakticky ihned po představení iPhonů 12 s technologií MagSafe se začalo v kuloárech šuškat o možném využití pro externí powerbanku, která by šla na záda telefonů připnout a tím by. tak de facto nahradila klasické Smart Battery Case. Přestože byla tehdejší myšlenka založena jen na pouhých spekulacích, nyní se ukazuje, že ve výsledku příliš daleko pravdě nebyla. V kódu včera vydané druhé bety iOS 14.5 se totiž objevují zmínky o novinkách, které svou povahou produkt tohoto typu naznačují.

Vývojář Steve Moser objevil v kódu bety konkrétně informace o novém “Mobile Charge Mode”, tedy mobilním nabíjecím módu, který bude fungovat s doposud nevydaným MagSafe příslušenstvím a telefon bude udržovat neustále nabitý na 90 % kvůli snaze zachovat co nejdéle co možná nejlepší kondici baterie. Přestože v kódů přímo nestojí, že se bude jednat o připínací baterie, s ohledem na to, že se vše točí kolem MagSafe je víceméně jasné, že bude hrát u tohoto příslušenství magnetické propojení hlavní prim a tudíž se takřka 100% nebude jednat o pouhý kryt, ale o něco připínatelného na záda. Více informací nicméně zatím k dispozici není.

Nabíjecí kryty Smart Battery Case představoval Apple pro nové iPhony v posledních letech pravidelně a není proto žádným překvapením, že chce s něčím podobným zabodovat i u iPhonů 12. A jelikož ty nabízí daleko zajímavější možnosti pro práci s příslušenstvím než iPhony z předešlých let, asi nikoho příliš nepřekvapí, že hodlá dát Apple klasickým nabíjecím krytům sbohem a začne využívat o poznání praktičtější verzi. Kdy přesně bychom se mohli jejího odhalení dočkat je sice v tuto chvíli nejasné, obecně se však dá očekávat nejdříve příští měsíc a představení spolu s vydáním iOS 14.5.