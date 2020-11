Blíží se konec Smart Battery Case? U iPhonů 12 by je mohly nahradit přídavné MagSafe baterie

Magnetický kroužek MagSafe na zádi iPhone 12 a jeho variant by mohl najít další využití. Ve svém novém konceptu to nastiňuje designér Parker Ortolani, dle nějž by bylo MagSafe možné využít pro rozšíření kapacity baterie nové vlajkové lodi Apple. Koncept totiž přichází s použitím MagSafe jako způsobu připojení externí bezdrátové baterky.

Parkerův koncept pracuje s tím, že by bylo možné externí baterii magneticky připojit k zadní straně telefonu, případně jeho obalu. Následně by ji šlo odejímat a opět připojovat dle libosti a aktuální potřeby. A pokud by bylo třeba tuto externí baterii nabít, opět by se o vše postarala technologie MagSafe – magnetickou nabíječku by stačilo přiložit k baterii (opět s možností mít ji připnutou k iPhone) a nabíjení by bylo zahájeno. Jak navíc svůj návrh okomentoval sám Ortolani, není třeba se bát, že by magnet od MagSafe odobný nápor nevydržel – dokonce by totiž mělo být možné přilepit na sebe až 5 těchto externích baterií a získat tak až šestinásobnou výdrž telefonu.

Je třeba připomenout, že Apple už několikrát obdobný produkt v obchodech nabízel. Jednalo se o obaly Smart Battery Case pri iPhony několika předchozích generací, jejich zásadní nevýhodou však byla nutnost mít vždy tuto baterii připojenou do Lightning portu telefonu. Využití MagSafe, jak představuje tento koncept, by port nechávalo volný. Pochopitelně se jedná pouze o fanouškovský koncept a dá se těžko předpovídat, zdali vůbec Apple něco takového po představení MagSafe pouzder a peněženek byť jen zvažuje. Ortolaniho řešení se každopádně jeví velmi chytře a především jednoduše, i kdyby se tak iPhone 12 obdobné technologie už nedočkal, má si gigant ze Silicon Valley bezesporu kde vzít inspiraci.