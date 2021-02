Apple chystá u budoucích iPhonů výrazný nárůst obnovovací frekvence dispeje

Přestože nabízí nynější iPhony “jen” 60Hz obnovovací frekvenci displeje, v dohledné době by tomu mohlo být mnohem, mnohem více. Applu se totiž podařilo získat patent na technologii, která by měla jeho budoucím iPhonům zajistit u obnovovací frekvence displeje její strmý nárůst. A když říkáme strmý, myslíme tím opravdu strmý. Nebavíme se totiž ani o 120Hz, ani o 180Hz, ale rovnou o 240Hz.

Obecně se dá říci, že čím vyšší obnovovací frekvenci zobrazovací panel nabízí, tím plynuleji se obsah na něm zobrazuje. Právě proto ostatně Apple již řadu let u svých iPadů Pro nabízí technologii ProMotion, která mu umožňuje adaptivně zvýšit obnovovací frekvenci displeje až na 120Hz. Totéž v bledě modrém pak má kalifornský gigant údajně připravovat i pro iPhony 13 s tím rozdílem, že bude vše fungovat na OLED displeji namísto LCD, které je využívané u iPadů. Nutno podotknout, že už samotných 120Hz je hodnota zajišťující pro naprostou většinu uživatelů perfektně plynulý obraz a tudíž by její zdvojnásobení jen málokdo požadoval. Pokud ho však bude Apple schopný a to při zachování minimální energetické spotřeby, určitě tato vychytávka neurazí. Co se pak týče jejího využití, ocenit by jí mohli primárně hráči, pro které je vysoká obnovovací frekvence jejich zobrazovacích panelů extrémně důležitá.

Jelikož se jedná jen o patent, nelze samozřejmě v tuto chvíli říci, kdy k jeho realizaci dojde a potažmo i to, zda k ní vůbec dojde. Zrovna u tohoto typu technologie je však realizace velmi pravděpodobná a tudíž je spíše otázkou času, kdy se k ní Apple odhodlá. Záležet nicméně v tomto směru bude především na tom, jak se bude ubírat celý trh s displeji jako takovými.