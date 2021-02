Takto vypadá xCloud na webu. Zahrajeme si díky němu hry z Xboxu na iPhonech či Macích

Pokud patříte mezi fanoušky videoher a zejména pak těch z Xboxu, asi vám herní službu xCloud z dílny Microsoftu nemusíme sáhodlouze představovat. Jedná se totiž ve své podstatě o standardní cloudovou herní službu na bázi předplatného, za které vám Microsoft nabídne přístup k velmi široké knihovně nejrůznějších her z Xbox Game Passu. Zdánlivě skvělá věc má však jeden pořádný háček – Applu se jí tak úplně nechce pouštět na jeho zařízení, tedy minimálně ve formě klasické aplikace z App Store. Služba je totiž samozřejmě velkou konkurencí pro jeho Apple Arcade, což z ní dělá v očích Applu nechtěnou. Microsoft však naštěstí již přišel podobně jako Nvidia či Google s řešením.

Tím je webová aplikace, o jejímž vývoji informovali Microsoft již před pár týdny s tím, že již brzy by jí rád xCloud nejen na Apple produktech zpřístupnil. A jak slíbil, tak zřejmě i učiní. V posledních dnech totiž začal neveřejně webovou aplikaci xCloud pro Apple Safari, Google Chrome a Microsoft Edge testovat, aby co nejdříve vychytal všechny její neduhy a mohl spustit test veřejný. Kdy přesně se tak stane není sice v tuto chvíli jasné, avšak velmi pravděpodobně to bude již brzy. Službu v prohlížeči chtěl totiž Microsoft rozjet už v průběhu letošního jara. Jak zatím webový xCloud vypadá si můžete prohlédnout vedle tohoto odstavce. Byť se nejedná o Safari, designově na něm bude aplikace zcela stejná a totéž platí i o její funkčnosti.

Co se týče dalších detailů ohledně funkčnosti služby, k jejímu využívání bude mimo připojení k internetu potřeba i herní ovladač. Hry, které přes ní budou streamované, totiž samozřejmě nebudou přizpůsobené dotykovému ovládání, kvůli čemuž si je tak člověk neužije jinak než právě s ovladačem. Fajn je pak to, že je bude samozřejmě možné maximalizovat na celý displej, díky čemuž si je tak bude možné vychutnat prakticky stejně, jak kdybyste je hráli na televizi a Xboxu přímo u sebe doma.