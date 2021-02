Leaker Prosser: S březnovým představením AirTags a iPadů Pro můžete počítat

Čekání na první lokalizátor z dílny Applu se konečně blíží konci. Vyplývá to alespoň z informací velmi přesného leakera Jona Prossera, dle kterých již tento produkt nepostihl žádný odklad a díky tomu jej tak Apple zvládne představit v březnu na jeho první letošní Keynote. Naplnit by se tak měly předpovědi z konce loňského roku, dle kterých byl Apple donucen kvůli problémům s vývojem a výrobou premiéru tohoto produktu odsunout na start roku 2021.

První informace o lokalizátoru AirTag začaly na veřejnost prosakovat již v roce 2019, přičemž celý uplynulý rok se nesl v duchu čekání na potenciální odhalení. To sice na rok 2020 v plánu bylo, avšak kvůli výše zmíněným potížím byl Apple nakonec nucen své plány přehodnotit a představení produktu odložit o několik měsíců až na první čtvrtletí letošního roku, čímž umožnil například konkurenčnímu Samsungu jej v představení lokalizátoru předběhnout. Zda mu toto zaváhání způsobí problémy s prodeji či nikoliv nicméně ukáže až čas.

Těšte se i na iPady

Kromě příchodu AirTagů potvrdily zdroje Prossera i plánovaný březnový příchod nové generace iPadů Pro – tedy minimálně jednoho, 12,9” modelu. Ten by měl disponovat novým typem displeje, konkrétně panelu s mini LED podsvícením, který by měl nabídnout podobně kvalitní zobrazovací schopnosti jako například OLEDy, avšak s výrazně nižší spotřebou energie a náročností na prostor, díky čemuž se zdají být pro budoucí Apple produkty mimořádně vhodné.

Ačkoliv není v tuto chvíli bohužel zatím jasné, kdy přesně by mohl Apple první letošní Keynote v březnu uspořádat, jako nejpravděpodobnější termíny se jeví úterky 9. a 16. března. V prvním případě by to znamenalo rozeslání pozvánek v posledním únorovém týdnu, ve druhém pak až na začátku března.