Většina z nás využívá anonymní režim, popřípadě režim inkognito, v rámci webového prohlížeče. Tento režim se hodí v případě, že se potřebujete pohybovat napříč internetem bez toho, aniž by se do lokálního úložiště ukládala nějaká data – například historie a další. Využít jej lze například při hledání vánočních dárků na internetu a v několika dalších situacích. Naprosto stejný režim pak funguje i v rámci Google Maps, což je ideální tehdy, pokud se chcete pomocí navigace někam anonymně dostat. V tomto článku se společně podíváme na to, jakým způsobem lze režim inkognito v rámci Google Maps aktivovat.

Jak na iPhone v Google Maps aktivovat anonymní režim

V případě, že byste chtěli v rámci Google Maps aktivovat anonymní režim, tak se nejedná o nic složitého. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aplikace Google Maps.

Abyste mohli anonymní režim využít, tak musíte být přihlášení k účtu Google – pokud nejste, učiňte tak.

– pokud nejste, učiňte tak. Jakmile tak učiníte, tak na hlavní stránce s mapou klepněte vpravo nahoře na ikonu vašeho profilu.

Zobrazí se nová obrazovka s menu, kde v horní části klepněte na možnost Zapnout anonymní režim.

Po klepnutí se ve spodní obrazovce objeví informace o anonymním režimu – můžete klepnout na Zavřít.

Ikona profilu vpravo nahoře se změní na inkognito, což potvrzuje aktivaci tohoto režimu.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete v Google Maps aktivovat anonymní režim. Pokud byste jej chtěli vypnout, tak opět vpravo nahoře klepněte na obrázek inkognito, kde následně klepněte na šedé tlačítko Vypnout anonymní režim. Jestliže provedete aktivaci anonymního režimu, tak Google Mapy nebudou ukládat historii prohlížení a vyhledávání účtu, dále nebudou odesílat oznámení, aktualizovat historii polohy pro případné sdílení polohy a kromě toho nebudou používat vaši aktivitu k personalizaci Google Maps. Zapnutí anonymního režimu každopádně neznamená, že vás nikdo nebude schopný vystopovat – například poskytovatel stále získá klasická data jako při neaktivním režimu inkognito.