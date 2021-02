Prázdné krabice od iPadů aneb letecká cesta tam a zase zpět v podání Applu

Nedávno jsme vás informovali o tom, jak společnost Apple v důsledku koronavirové pandemie prováděla zásadní změny ve způsobu přepravy svých produktů. Dnes přijde řeč na poměrně bizarní téma, které ale také souvisí s dopravou a pandemií. Popíšeme vám „dobrodružnou“ cestu prázdných krabic od iPadu, která vedla přes půlku světa a zase zpátky. Společnost Apple v minulosti často převážela své produkty v nákladových prostorech běžných přepravních letadel, čímž si mimo jiné zajistila, že zboží dorazí ve správný čas do té správné země. Koronavirová pandemie ale značně zredukovala tento typ letů, a Apple se musel začít poohlížet po jiném způsobu dopravy. Jedním z možných řešení byly nákladní lodě, ty jsou ale mnohem pomalejší a také méně spolehlivé než letecká doprava.

Spolu s pandemií byla v zemích po celém světě zavedena práce z domova a distanční výuka, a tedy také logicky vzrostla poptávka po zařízeních pro vzdělávání a práci z domova – včetně iPadů. Singapurské distribuční centrum společnosti Apple mělo v jisté chvíli zoufalý nedostatek hnědých poštovních krabic, které byly zapotřebí k uspokojení obrovského počtu objednávek iPadů z Číny. Zatímco speciálně navržené přepravní krabice pro iPad se původně vyrábějí v Číně, jediným způsobem, jak předejít zpoždění dodávek, bylo odeslat do Číny leteckou zásilku krabic, které do té doby ležely nevyužité v jednom z amerických skladů. Apple obsadil desítky palet zploštělými krabicemi a nechal je naložit do letadla do Číny. Odsud byly krabice přepraveny dalším letadlem do Singapuru, kde již na ně čekaly iPady. Po naplnění byly krabice i s novým obsahem odeslány opět zpátky do Číny.

Není to ale jediný případ, kdy se Apple uchýlil k takto překombinovanému způsobu dopravy. V jednu chvíli pro změnu nastal problém s dodávkou HomePodů Mini, vyrobených ve Vietnamu, do Kalifornie. Dopravce tehdy zrušil zastávku v přístavu v Haiphongu poblíž Hanoie, a logistický tým Applu , který potřeboval HomePody dopravit do Spojených států před 16. listopadem, se rozhodl pro přepravu kamionem. Cesta z Hanoie do přístavu v Šanghaji byla dlouhá téměř 2300 kilometrů. V Šanghaji se HomePody přesunuly na nákladní loď, která je dopravila do Long Beach v Kalifornii. Zboží dorazilo do cíle koncem října. Podobným způsobem také cestovaly například AirPody z Vietnamu do USA.