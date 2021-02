AirPods Pro 2: Vše, co o nich zatím víme

AirPods Pro 2 nebo chcete-li 2. generace jsou bezesporu jedněmi z nejočekávanějších sluchátek letošního roku. Ačkoliv nás od jejich odhalení dělí zřejmě ještě zhruba měsíc, díky celé řadě úniků informací o něm víme již dnes relativně dost věcí – a mnohé si jsme schopni vyvodit z počínání Applu z předešlých let v kombinaci s pouhopouhým logickým myšlením. Pojďme se tedy společně podívat na první souhrn toho, co očekáváme Apple AirPods Pro 2. generace.

Design

Stejně jako u AirPods 3. generace se i AirPods Pro 2. generace očekává úprava jejich nožky. Ta by se měla dočkat buď výrazného zkrácení, nebo dokonce úplného odstranění, čímž by se sluchátka designově velmi změnila. Připomínala by totiž rázem spíše řešení od Samsngu či Jabry. Jelikož je však v současnosti nožka z hlediska umístění komponentů důležitou součástí, pravděpodobněji se v současnosti jeví spíš “jen” její zkrácení” než úplné odstranění.

Menší či žádná nožka AirPods Pro by s sebou měla samosebou přinést i upgrade nabíjecího pouzdra sluchátek, které by se díky tomu mělo stát skladnější. Spekuluje se nicméně i nad tím, že Apple vytvoří dvě verze s tím, že u jedné bude kladen důraz na kompaktnost a u druhé zase na co nejdelší výdrž, což by jinými slovy znamenalo nasazení většího nabíjecího akumulátoru, který by byl sluchátka schopný vícekrát nabít.

Co se týče barevných variant, jak již bylo zmíněno ve včerejším článku o Apple AirPods 3, leakeři i analytici opět koketují s myšlenkou nasazení kromě klasické bílé i černé barevné varianty, po které mnozí jablíčkáři dlouhodobě volají. Zda se tak stane či nikoliv je nicméně v současnosti zcela nejasné, jelikož jsme podobné spekulace slyšeli i v předešlých letech v souvislosti s AirPods 2 či AirPods Pro 1. V tomto směru tedy bude určitě lepší vyčkat až na samotné představení, než si dopředu dělat plané naděje.

Fotogalerie Apple AirPods Pro 1 Apple AirPods Pro 5 Apple AirPods Pro 4 Apple AirPods Pro 3 +2 Fotek Apple AirPods Pro 2 Vstoupit do galerie

Funkce

Z dosavadních úniků se zatím zdá, že nové AirPods Pro 2 nikterak revolučním produktem nebudou. Počítá se u nich totiž spíše se zlepšením stávajících vlastností, nežli s nasazením řady novinek. Ostatně, jedinou novinkou by měla být schopnost měřit pomocí senzorů na sobě tepovou frekvenci uživatele, což by mohlo být užitečné zejména při sportovní aktivitě. Pokud bychom se pak zaměřili ryze na zlepšení stávajících technologií, obecně se počítá s kvalitnějším ANC a režimem propustnosti či s lepší voděodolností, díky které bychom si mohli sluchátka vzít snad i do bazénů. Samozřejmostí je pak zkvalitnění mikrofonů a zejména pak zvukové složky. Ta je sice na velmi vysoké úrovni i u 1. generace AirPods Pro, prostor pro zlepšení tu však stále samozřejmě je.

Vymodleným přáním mnoha jablíčkářů je i prodloužení výdrže baterie, které však zdroje u novinky nepředpovídají. Kvůli změně designu totiž nemá být Apple schopen s výdrží jakkoliv hnout směrem vzhůru, avšak díky nasazení extrémně úsporných komponentů bychom se měli dočkat alespoň zachování výdrže stávající.

Dostupnost a cena

Jelikož mají být Apple AirPods Pro 2. generace svým způsobem minoritním updatem tohoto produktu, neočekává se od nich žádné navýšení ceny. To jinými slovy znamená, že přestože v nabídce Applu nahradí AirPods Pro 1. generace, budou se i nadále prodávat za 7290 Kč – tedy za cenu původní verze. Vyšší cenu by si totiž Apple před svými zákazníky zřejmě jen stěží obhájil a co víc – spíše by jí rozpumpoval prodeje starších AirPods, které se budou doprodávat odhadem za 5500 Kč, než aby začal bodovat svou novou generací.

Pokud by vás pak zajímala dostupnost této novinky, většina zdrojů je přesvědčena o tom, že dorazí v první polovině letoška s tím, že pravděpodobně to pak bude hned z jeho kraje. Jako nejpravděpodobnější varianta se proto nyní jeví představení na první letošní Keynote či někdy kolem ní – tedy zhruba v březnu. Záleží však samozřejmě i na to, v jakém stavu je nyní dodavatelský řetězec Applu, na kterém představení novinky závisí. Pokud s výrobou problém není, nestojí brzkému odhalení nic v cestě.