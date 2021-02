Nejbizarnější spor Applu posledních let je u konce

Pokud zmíníme společnost Apple a soudní spory, v drtivé většině případů platí, že jablečný gigant stojí na straně žalovaného. Během roku totiž dorazí do právního oddělení spousta žalob od nespokojených zákazníků či patentových trollů. Apple vyráží dobrovolně do soudních tahanic opravdu zřídka. Stalo se tak ale například v srpnu loňského roku kvůli společnosti Prepear, kterou Apple nařknul z kopírování loga. A to i za situace, kdy tato společnost nemá s technologiemi téměř nic společného.

Prepear konkrétně nabízí zdravé recepty a seznamy zdravých potravin skrze mobilní aplikaci. Applu bylo konkrétně, jak uvádíme výše, trnem v oku logo společnosti. Pokud se na něj podíváte na fotografii umístěné v pod tímto odstavcem, rozhodně musíte uznat, že vám logo nakousnutého jablka pravděpodobně připomene. Nová přihláška patentovému úřadu avšak odhalila, že obě společnosti vyjednávaly, jelikož Prepear zaregistrovala logo „nové“. Byť na první pohled si změny zřejmě nevšimnete, redesignu se dočkal list, jehož spodní strana je nově plochá. Web The Verge poté tvrdil, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání a Apple nechá Prepear logo hrušky použít, byť tedy došlo k drobné změně. To o něco později potvrdil také spoluzakladatel společnosti Prepear. Co na změnu a celý spor říkáte?