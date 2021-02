Jsem bílý heterosexuální muž. Ten, který podle Applu snad už ani neexistuje

I když jsem neměl míč v ruce přes deset let, stále je pro mě největší vzor a největší hrdina na světě Allen Iverson. I když už poslouchám víc Yzomandiase než zahraniční rap, navždy budu milovat Dr. Dreho a pevně věřím, že jej ještě někdy budu mít možnost vidět na koncertě. I když nemám rád Mercedes a největší hrdina F1 je pro mě Kimi, tak vždy a všude uznám, že Hamilton je nejlepší řidič na světě. Můj největší vzor je tedy afroameričan a navrch ten nejvíc gangsta afroameričan, jakého si umíte představit. Kluk, kterého v 16 letech porodila máma závislá na drogách, a jehož otec byl její dealer. Kluk, který se z vězení dostal do NBA a stal se dvajnásobným nejužitečnějším hráčem na této planetě a byl 6x v All Star Games a věřte, že tyto data nemusím opisovat z Wikipedie, protože Iversona skutečně miluju a nad pracovním stolem mám kromě podepsané kukly Kimiho také podpis Iversona.

Jsem ten poslední člověk na světě, kterého byste mohli označit za rasistu. Přesto mi poslední dobou začíná vadit, jakým šíleným způsobem se afroameričané propagují a dávají na odiv. Když se podíváte na oficiální Instagram Applu, pak zjistíte, že z posledních 47 fotek, které zachycují především lidi, je jeden jediný běloch a i ten se drží s bělochem za ruce, aby bylo jasně vidět, že se nejedná o heterosexuála. Pomalu ale jistě začínám mít pocit, že jsem v menšině a že vlastně moje rasa, moje orientace a moje kultura nemají u Applu místo. Jsem heterosexuální běloch žijící deset let s jednou ženou a plánující s ní mít rodinu. Apple mi sice neříká, že to je špatně nebo že je v tom něco nestandardního, ale zároveň z 50 fotek nenajdu ani na jediné to, co lze považovat z historického hlediska za tradiční rodinu.

Chápu, že nadnárodní korporace jako je Apple, nebo nadnárodní události jako je mistrovství světa formulí jsou právě ty, které mají bojovat s jakoukoli nerovnoprávností. Na druhou stranu nikdy v životě se mi nestalo, že když vidím na ulici černocha (a vzhledem k tomu, že poměrně často cestuji tak je vidím dost pravidelně), tak bych se nad tím zarazil nebo jej bral jinak než kohokoli jiného. Ale poslední dobou se mi naopak stává, že beru Apple jako společnost, která to již přehání a i ve zdejších diskusích kvůli Applu vidím, že lidé mají potřebu se čím dál víc navážet do afroameričanů nebo homosexuálů. Věci, které by běžně ani neřešili a před pěti nebo sedmi lety je skutečně ani nenapadlo o nich diskutovat, jsou najednou terčem jejich pozornosti a vyvolávají emoce. Ne každá taková propagace pak najde pochopení, kór v Evropě, kde jsem si nevšiml za celý svůj život s tím, že léta trávím již několik let v Itálii nebo Francii, že by někdo šikanoval černochy.

Nikdy jsem nebyl v USA a upřímně řečeno po tom zatím ani netoužím – mám pocit, že v Evropě je toho stále dost, co jsem ještě neviděl. I přesto vidím z různých zdrojů okolo sebe, že v USA mají skutečně problémy s diskriminací, rasismem a vším, co s tímto tématem souvisí. Když si ale pustíte seriál Hráči, potom se podíváte na seriál Fotbalový talent a pak jdete na Instagram Applu, máte pocit, že jiné téma vlastně ve světě není. Z mého úhlu pohledu je tedy super, že korporace jako je Apple řeší problémy související s rasismem, ale myslím si, že by je neměly řešit na globální úrovni, ale měly by je řešit cíleně. Může se totiž snadno stát, že zatím co v USA na ně neustálým upozorňováním vyvolají skutečně větší toleranci, v Evropě může dojít k pravému opaku.

Jak jsem řekl na začátku, já, který jsem asi ten poslední člověk na světě, jehož lze označit za rasistu, začínám mít pomalu ale jistě pocit, že kdybych chtěl pracovat pro Apple, tak mám bohužel smůlu, protože mám špatnou barvu pleti. Začínám mít pocit, že lidé například v našich diskusích nebo i v diskusích na zahraničních webech začínají smýšlet rastiticky právě proto, protože je něco tak extrémním způsobem tlačeno a jak minulost již mnohokrát ukázala, cokoli, co se přehání, vyvolává přesně pravý opak toho, co tím chceme dosáhnout. Doufám tedy, že Apple začne lokální problémy řešit lokálně a nebude se snažit za každou cenu upozorňovat celý svět na něco, co se netýká celého světa, ale pouze některých míst.