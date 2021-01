Apple oznámil první letošní novinky

Jak Apple ústy svého šéfa včera večer slíbil, tak také před malou chvílí udělal. Řeč je samozřejmě o oznámení první velké letošní novinky – tedy minimálně z jeho pohledu. Právě k tomuto kroku se totiž před malou chvílí skrze tiskovou zprávu odhodlal a utnul tak spekulace, které ohledně oznámení od včerejšího večera kolovaly po světě. Oznámení však možná nejednoho z vás zklame – točí se totiž “jen” kolem nových projektů Applu, které mají primárně v USA pomoci v boji proti rasismu.

S rasismem se snaží Apple bojovat již řadu let, přičemž nyní se pokouší svůj boj posunout na zcela novou úroveň. V tom mu má dopomoci podpora celé řady nových projektů v čele s financováním podnikatelů zapojených v iniciativě Black and Brown či podpora Propel Center, což je fyzický a virtuální kampus vytvořený pro pomoc a zvdělávání afroameričanů. Velkého oživení by se měla rovněž dočkat Apple Developer Academy v Detroitu, která by měla právě utlačované skupině více podat pomocnou ruku.

V tiskové zprávě se nechali přední představitelé Applu slyšet, že za naléhavou práci ve formě budování spravedlivějšího světa jsme zodpovědní my všichni a právě kalifornský gigant si to velmi dobře uvědomuje. Rozhodl se proto odstartovat nové či podpořit stávající projekty, aby vyslal světu jasný signál, že si je tohoto dlouhodobého závazku velmi dobře vědom a hodlá jich dostát. “Je nám ctí, že můžeme naše vize naplnit a naše slova a činy sladit s hodnotami ve formě spravedlnosti, rovnoprávnosti a plnohodnotného začlenění – tedy s hodnotami, které jsme v Applu vždy uctívali,” stojí na konci tiskové zprávy.