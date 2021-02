Očkování na COVID: Češi využívají SMS a maily, Slováci push notifikace

Očkování na COVID je jedním z hlavních témat posledních dnů a jak se zdá, ještě nějakou dobu tomu tak bude. Očkovacích vakcín je totiž celosvětově extrémně málo, kvůli čemuž je očkování jako takové zdlouhavější, než se původně očekávalo. Například v České republice se začalo očkovat sice již na konci loňského roku, v době psaní tohoto článku však dostalo vakcínu zhruba jen 380 tisíc lidí, přičemž jen třetina z tohoto počtu pak má za sebou už vakcíny dvě, které by jim měly poskytnout maximální ochranu. Pokud by vás pak zajímala situace na Slovensku, v době psaní tohoto článku dostalo vakcínu (minimálně jednou) zhruba 240 tisíc lidí. My tu ale samozřejmě nejsme kvůli porovnávání rychlosti vakcinace, ale kvůli technologiím, které jsou v celém procesu využity.

Je totiž velmi zajímavé, co mají lidé v jednotlivých zemích v rukou. Zatímco v České republice se totiž lidé musí spoléhat na SMS zprávy a maily zadané při registraci do oficiálního systému Ministerstva zdravotnictví, které je upozorní na volné místo, na Slovensku jsou v tomto směru o poznání dál. K dispozici mají totiž push notifikační systém, do kterého se stačí zaregistrovat a pak už jen vyčkat, než je uživatel pomocí push notifikace upozorněn na to, že se na jím preferovaném očkovacím místě uvolnila dávka, kterou by mohl dostat. Jakmile mu notifikace dojde, stačí se na očkovací místo jednoduše dostavit a má vyhráno – tedy alespoň z poloviny.