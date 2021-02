Prakticky všichni technologičtí giganti se v posledních letech předhánějí v tom, kdo na svém chytrém telefonu přijde s lepší fotosoustavou. Snímky z nejnovějších iPhonů už byste v určitých případech mohli jednoduše zaměnit se snímky z profesionálního zrcadlového fotoaparátu a všeobecně šla kvalita pořizování fotografií a videí strmě nahoru. U chytrých zařízení se ale o mnoho činností stará především procesor a umělá inteligence. V nastavení Fotoaparátu si však nově můžete nastavit, aby bylo upřednostňováno rychlejší focení před tím kvalitnějším, tedy že budete fotit spíše na kvantitu než na kvalitu. Pojďme si společně ukázat, kde lze tuto popsanou funkci aktivovat.

Jak na iPhone nastavit rychlejší focení

Jestliže chcete na vašem iOS zařízení upřednostnit kvantitu před kvalitou, potažmo nastavit rychlejší focení vícero fotek za sebou, tak se nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže.

Zde poté lokalizujte a klepněte na kolonku s názvem Fotoaparát.

Nyní sjeďte opět o kousek níže, a to ke kategorii Fotografování.

a to ke kategorii Zde se nachází jediná možnost Upřednostnit rychlé pořizování snímků.

Jestliže chcete upřednostnit rychlejší focení před tím kvalitním, tak funkci pomocí přepínače aktivujte.

Pokud jste výše uvedenou funkci aktivovali, tak se při rychlém stisknutí spouště v aplikaci Fotoaparát bude inteligentně přizpůsobovat kvalita obrazu. Pokud si to převedeme do českého jazyka, tak to znamená, že se po stisknutí spouště fotoaparát nebude snažit fotografii kompletně zdokonalit a projít veškerými procesy, aby snímek vypadal opravdu perfektně. Namísto toho dojde k rychlému pořízení, což sice může vést k horší kvalitě snímku, na druhou stranu ale můžete rychleji zachytit nějaký moment, například při sportu, apod. Tuto funkci samozřejmě doporučuji operativně (de)aktivovat podle toho, co se zrovna chystáte fotit.