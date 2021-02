Možný negativní vliv iPhonů 12 na kardiostimulátory potvrzen dalším zdrojem

Společnost Apple vydala varování před používáním iPhonu 12 v blízkosti kardiologických zařízení. Problém spočívá v možném elektromagnetickém rušení. Loňské iPhony obsahují mimo jiné soustavu magnetů, která zaručuje lepší připojení na nabíjecí příslušenství MagSafe. Uživatelé jsou v této souvislosti upozorňováni na to, že pokud jsou nositeli kardiostimulátorů nebo defibrilátorů, měli by své iPhony 12 a příslušenství MagSafe udržovat v bezpečné vzdálenosti od zmíněných zařízení.

Kardiolog Gurjit Singh z Henry Ford Heart and Vascular Institute se spolu se svými kolegy rozhodl otestovat, jak velký vliv mají produkty od Applu na kardiologická zařízení. Podle doktora Singha podstoupí ve Spojených státech každý rok více než tři sta tisíc lidí chirurgický zákrok, v jehož rámci jsou jim implantovány přístroje tohoto typu. Singh dále udává, že jeden ze čtyř smartphonů, prodaných v průběhu loňského roku, byl od Applu. Přístroje, jako je třeba kardiostimulátor, jsou vybavené spínači, které reagují na externí magnety. „Když jsme umístili iPhone do blízkosti hrudníku pacienta, byl defibrilátor deaktivován. Na externím zařízení jsme mohli pozorovat, že funkce zařízení byly pozastaveny a zůstaly pozastaveny. Jakmile jsme telefon oddálili do pacientovy hrudi, defibrilátor se okamžitě vrátil ke své normální funkci,“ uvedl doktor Singh. Výsledek testu Singha i jeho kolegy překvapil:„Předpokládali jsme, že magnety v telefonu budou příliš slabé na to, aby dokázaly deaktivovat spínač defibrilátoru,“ uvedl.

Na základě výše uvedeného zjištění se Gurjit Singh spolu se svým týmem rozhodl zveřejnit zprávu v lékařském časopise HeartRythm. Odborníci z Henry Ford Heart and Vascular Institute jsou podle svých slov přesvědčeni o tom, že pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory by mohlo být nošení iPhonů v náprsních kapsách potenciálně smrtelně nebezpečené. Nejedná se o první zprávu, která upozorňuje na možné nebezpečí loňských iPhonů u kardiologických pacientů – v lednu tohoto roku byla publikována zpráva, podle které mohou iPhony narušovat fungování zmíněných implantovaných přístrojů. Apple na potenciální problém začal upozorňovat na svých oficiálních webových stránkách.