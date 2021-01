Podle lékařské studie mohou iPhony 12 deaktivovat kardiostimulátory

Prakticky ihned po představení oživené technologie MagSafe u iPhonů 12 se začalo mezi jablíčkáři spekulovat nad tím, zda nebudou mít tyto magnety vliv na lékařská zařízení. Právě ta totiž bývají mnohdy magnetismem negativně ovlivňována, kvůli čemuž si musí na magnetické předměty či prostředí dávat například lidé s kardiostimulátory pozor. Apple sice v reakci na tyto spekulace zveřejnil na svém webu podpůrný dokument, ve kterém uvádí, že by magnety v iPhonech 12 neměly představovat větší magnetické riziko než dřívější modely iPhonů, to však částečně vyvrací jedna z prvních lékařských studií zveřejněná v prestižním zdravotnickém magazínu Heart Rhythm Journal.

Testu odolnosti vůči MagSafe z iPhonů 12 byl vystaven konkrétně kardiostimulátor Medtronic. Ten měl poté, co k němu byl iPhone 12 přiblížen, přestat fungovat, což by jeho potenciálního nositele ohrozilo na životě. Jeho srdci by totiž v případě potíží již nic nepomáhalo, což by mohlo být pro pacienta fatální. Ačkoliv v tuto chvíli není jasné, zda se stejně chovají i kardiostimulátory z dílny konkurenčních výrobců, dá se očekávat, že se v následujících týdnech a měsících dozvíme na tuto otázku odpověď. Výrobci kardiostimulátorů totiž zcela určitě iPhony 12 v kombinaci s jejich produkty otestují, aby mohli případně své klienty informovat o potenciálním nebezpečí.

Applu v tuto chvíli nezbývá než doufat, že se zařízení od Medtronic ukáže zároveň jako jediné, které jsou schopny magnety v jeho nejnovějších telefonech ovlivnit. Pokud by se však ukázalo, že má MagSafe vliv na větší množství kardiostimulátorů, potažmo na většinu z nich, znamenalo by to pro Apple nepříjemný problém, jelikož by se mu de facto zavřela cesta k těmto zákazníkům. Na podobné úvahy je nicméně zatím čas. Ostatně, i výše zmíněnou studii je zatím třeba brát s rezervou, jelikož je jednou z prvních svého druhu.