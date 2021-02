Apple Card a Apple Cash možná poprvé zamíří mimo USA

Apple si své americké zákazníky už několik let rozmazluje funkcí Apple Cash a na ní navázanou kreditní kartou Apple Card. Tyto platební možnosti a s nimi spojené doprovodné funkce byly doposud k dispozici jen v USA. Nyní to však vypadá, že by vlastní hliníkovou kreditní kartu s logem Applu a možnost posílat „drobné“ smskou budou mít i američtí sousedé na severu.

Společnost Apple totiž dosáhla důležitého milníku, neboť se jí podařilo úspěšně zaregistrovat ochrannou známku na Apple Cash a Apple Card v Kanadě. To samo o sobě příchod nových služeb nezaručuje, rozhodně se však jedná o podstatný krok k možnému budoucímu rozšíření tohoto platebního ekosystému. Apple o připsání výše uvedených ochranných známek zažádal už v červenci 2019, k vyhovění těchto žádostí však došlo až po zhruba roce a půl.

Ve Spojených státech si Apple Card odbyla premiéru v srpnu 2019, od té doby se počet jejích uživatelů neustále zvětšuje. Na americkém trhu Apple spolupracuje s bankovním domem Goldman Sachs, který je faktickým provozovatelem karty a na ní navázaných platebních služeb. Je to právě poskytovatel, kdo dodá funkční infrastrukturu, a koho bude muset Apple ve všech zemích kam chce s Apple Card a Apple Cash expandovat najít. Pokud však někdy k rozšíření pokrytí těmito službami dojde, Kanada je jedním z nejlogičtějších kandidátů. U nás s rozšířením Apple Card/Apple Cash příliš počítat nemůžeme.