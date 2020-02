Apple Card by mohla brzy zavítat do další země

Apple Card je sice oficiálně dostupná teprve pár měsíců, už nyní je však jasné, že se mezi jablíčkáři těší velké oblibě. Konec konců, efektivní propojení Apple Pay s fyzickou kreditní kartou je něco, po čem komunita dlouho volala. Karta je sice zatím dostupná jen v USA, avšak to by se mohlo již brzy změnit. Dorazit by totiž mohla v dohledné době do Číny, která je pro Apple velmi důležitá z hlediska své kupní síly. Podle nejnovějších zpráv totiž získal největší partner jablečné karty, Mastercard, v zemi patřičná povolení a může začít plnohodnotně operovat, což mu má podle některých pozorovatelů otevřít dveře právě pro Apple Card.

Apple Card sklízí ve Spojených státech čím dál větší úspěchy a není divu, že tento způsob placení kvitují i jednotlivé národní banky. Podobného přístupu byla bohužel Evropa ušetřena, a tak si musíme na příchod této platební karty ještě nějakou dobu počkat. V Číně však mají naopak nově důvod k radosti. Čínská lidová banka oficiálně potvrdila veškerá povolení, která se vztahují k vydávání karet společnosti Mastercard. Ta je cenným partnerem Applu a jedním z hlavních zprostředkovatelů, díky nimž může Apple Card efektivně fungovat. Dosud totiž měla v zemi monopol pouze korporace China UnionPay, jež zodpovídala za veškeré platební transakce v zemi a de facto ovládala celý trh. To se změnilo v roce 2015, kdy se Čína rozhodla otevřít svůj doposud uzavřený finanční trh okolnímu světu a dát zahraničním společnostem možnost zažádat o patřičné licence.

O povolení se tak přihlásili kromě Mastercard i Visa a American Express, kteří budou moci v případě potvrzení licence začít v zemi operovat a vydávat jak platební karty, tak spravovat tamní transakce. A není divu, že se zahraniční korporace o čínský finanční trh perou. Podle odhadů má totiž hodnotu až 27 bilionů dolarů a zaštiťuje zhruba 8.2 miliard vydaných platebních karet, z nichž většina je debetních. Oblíbené je také placení pomocí NFC a čárových kódů, což by mohlo Applu v případě vstupu na trh výrazně prospět a pomoci. Ostatně, Apple Pay již v Číně oficiálně funguje, ač je omezeno pouze na webový prohlížeč Safari a iPhone či iPad s iOS 11.2 a novější, potažmo Apple Watch. Uvidíme, kdy se jablečné společnosti podaří Apple Card do Číny nakonec protlačit. Vláda by totiž potenciálně mohla vidět technologického giganta jako konkurenci a ztížit mu podmínky. V každém případě Čína začíná se zahraničními službami pomalu koketovat, což je rozhodně dobré znamení do budoucna.