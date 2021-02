7 otravných, ale přesto pravdivých vět, kterými vytáčí majitelé iPhonů androiďáky

Válka mezi androiďáky a jablíčkáři trvá již mnoho let a že by se blížila ke konci se rozhodně říci nedá. Přestože se v ní na mnoha frontách používají svým způsobem nečestné zbraně ve formě naprosto zcestných argumentů a urážek, které se absolutně nezakládají na pravdě, což si lze jednoduše zjistit pouhým pohledem do technických specifikací daných produktů, na některých frontách lze boj považovat za svým způsobem férový. Existují totiž i argumenty majitelů iPhonů, které androiďáky sice rozpalují doběla, ale ve výsledku jim v nich musí dát za pravdu. V následujících řádcích naleznete 7 nejčastějších.

Pořád se směješ Applu za obsah balení, vzhled telefonů a tak podobně, ale nakonec stejně udělá tvůj oblíbený výrobce totéž.

Začalo to odstraněním 3,5mm Jack konektoru v roce 2016, pokračovalo nasazením výřezu do displeje v roce 2017 a (zatím) to končí rokem 2020 a odstraněním nabíjecích adaptérů a sluchátek z balení iPhonů. Posměšky androiďáků na účet jablíčkářů jsou tu tedy s námi ve velké míře již opravdu dlouho, avšak ve všech výše zmíněných případech ve výsledku zcela zbytečně. I z (většiny dražších) Androidů totiž zmizel po vzoru Apple 3,5mm Jack, na jejich displejích se objevily nejrůznější variace výřezů a z jejich balení začaly v posledních měsících mizet nabíječky, čehož se navíc budou výrobci držet i nadále. Bez jakékoliv nadsázky by se tedy dalo říci, že by si měl každý androiďák vysmívající se jablíčkářům za některá kontroverznější rozhodnutí ze strany Applu spojená s jejich telefony zamést před vlastním prahem. Dříve či později se totiž jím vysmívané kontroverze dotknou více či méně i jeho.

Nadáváš na cenu iPhonu, ale že stojí androidí vlajky stejně nebo i víc, to už ti nevadí.

Další skutečně častý nešvar, který od androiďáků můžeme slyšet. Přitom se stačí jen podívat na současnou nabídku smartphonů na trhu a hned musí být každému jasné, že posměšky točící se kolem několikanásobné ceny iPhonů v porovnání s androidí konkurencí jsou tak úplně pravda. Jasně, telefony s Androidem se prodávají za zlomek ceny iPhonů, avšak jedná se v takovém případě o low-end telefony, které Apple v nabídce nemá. Ani jeho SE se totiž s ohledem na jeho výkon a celkovou výbavu za low-endový kousek označit nedá, byť je jim cenovkou nejblíže. Pokud bychom pak porovnávali ceny vlajkových lodí Applu s vlajkami Samsungu, Xiaomi či Huawei, ve všech případech bychom se pohybovali zhruba na stejné cenové hladině. Zkrátka a dobře, argumentovat cenou ve prospěch Androidů už zkrátka tak úplně nelze.

Nový Android (operační systém) byl představen před rokem. To je normální, že ti ho telefon nabídl až teď?

Zatímco pro jablíčkáře je zcela běžné, že se operačního systému pro své zařízení dočkají prakticky okamžitě po jeho uvolnění do světa, v případě Androidu tomu tak ani zdaleka není. Po jeho představení si na něj totiž musí mnozí androiďáci počkat dlouhé měsíce či mnohdy i více než rok, než k nim update doputuje – a to i v případě, že vlastní například rok starou vlajkovou loď daného výrobce. Takže ano, čekání je normální.

V obchodě Google Play je daleko větší odpad než v App Store a snadněji z něj chytíš virus.

Obchody s aplikacemi Google Play a App Store jsou alfou a omegou operačních systémů Android a iOS, jelikož lze díky nim telefony skvěle přizpůsobit k obrazu svému, ale také je samozřejmě naučit spoustu dalších užitečných funkcí. Kdybychom pak měli tyto obchody porovnat mezi sebou, zjistili bychom velmi jednoduše, že je úroveň App Store výrazně výše než úroveň Google Play a to jak z hlediska obsahu, tak i bezpečnosti. Google Play je totiž de facto otevřený téměř komukoliv, kvůli čemuž se v něm objevuje jednak softwarový odpad a jednak spousta nebezpečného balastu plného virů či fíglů, jak z androiďáků vylákat peníze. Jasně, o App Store sice nemůžeme říci, že by na tyto neduhy netrpěl, avšak pravdou je, že se v něm projevují mnohem méně než neduhy Google Play. Tato pravda tedy sice může androiďáky zabolet, vyvrátit jí však nemohou.

K čemu ti je deset objektivů u telefonu, když v porovnání s iPhony fotí pořád stejně?

Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Tak přesně podle tohoto hesla zřejmě v posledních letech mnozí výrobci androidích telefonů vyrábí své novinky. Jak jinak si totiž vysvětlit trend ve formě nasazování čím dál většího počtu objektivů, díky kterým by měly tyto telefony dosáhnout neuvěřitelných fotovýsledků. Faktem nicméně je, že ani více objektivů (v porovnání s iPhony) nezaručí androidím telefonům výrazně lepší fotky než které jste schopni vyfotit na iPhony. Jasně, v některých věcech sice mohou mít navrch, v jiných však naopak zase na iPhony ztrácí, takže se fotovýkon ve výsledku zhruba zprůměruje a nedá se tak říci, že by byly androidí telefony výrazně lepšími fotomobily než jsou iPhony. A právě to je poměrně velký paradox. Nemělo by to totiž být s ohledem na počty objektivů zkrátka jinak?

Každý rok se biješ do hrudi, jak máš top mobil, ale ve výsledku je stejně vždy méně výkonný než iPhone.

Prakticky každý rok slýcháme na androiďáků o tom, jak mají jejich telefony několikanásobně vyšší RAM paměť, čtyřicetijádrové čipsety s frekvencí vyšší než mají serverové sestavy, stojádrovými čipy pro umělou inteligenci a tak podobně, čímž alespoň papírově tvrdě převyšují iPhony. Když však dojde na lámání chleba, neuvěřitelně líbivé papírové parametry jsou ty tam, jelikož je navzdory nim iPhone nejvýkonnějším telefonem na trhu a to zpravidla až do chvíle, kdy se představí jeho nová generace. A když své prvenství iPhone neudrží, většinou je jen o něco méně výkonný než novější androidí vlajky, které se však zpravidla poté musí sklonit před novou generací iPhonů.

Není trochu divné, že má tvůj android výrazně vyšší kapacitu baterie, ale jeho výdrž je stejná nebo horší jako u iPhonu?

U parametrů iPhonů ještě chvíli zůstaneme. Kromě nízké RAM či papírově nezajímavých procesorů se jim totiž androiďáci mnohdy smějí třeba i za to, jak nízkou mají kapacitu baterií. Tu totiž nemají některé androidí telefony problém překonat třeba i o více než tisíc mAh, což už je pořádná porce. I zde však platí, že data na papíře jsou jedna věc a reálný provoz věc druhá a úplně jiná. Na internetu totiž naleznete tuny testů, ve kterých si iPhony s papírově horšími bateriemi hravě poradí i androidími telefony, které je z hlediska kapacity baterie výrazně převyšují.