Věc, kterou z duše nenávidím na svých milovaných AirPods Max

Upřímně řečeno od chvíle, kdy vyšla recenze AirPods Max uběhlo dalších čtrnáct dní, během kterých jsem se ještě víc utvrdil v tom, že tato sluchátka zkrátka miluju. Je zde však jedna věc, která mi neskutečným způsobem vadí. Sluchátka totiž nepoužívám nikde jinde než doma. Když je zrovna nepoužívám, mám designově povedený stojánek od JustMe, který mi dlouhé roky sloužil jako stojan pro Bang Olufsen H9. Když jsem sluchátka neměl na hlavě, zkrátka jsem je vypnul a položil na stojánek. Bohužel to stejné s AirPods Max udělat nemůžu. Sluchátka totiž, jak jsem psal již v recenzi, není možné žádným způsobem vypnout. Jedinou možností, jako je alespoň uspat a tak prodloužit výdrž jejich baterie, je možnost vložit je do takzvaného SmartCase, což je pouzdro, ve kterém se automaticky přepnou do režimu spánku.

Když odmyslím to, že obal na AirPods Max je prostě škaredý, tak nějak nechápu, proč mám dávat do obalu něco, co pověsím na stojan a uložím to tím nejšetrnějším možným způsobem. Skutečně si Apple myslel, že lidé budou používat AirPods Max jen venku a budou je přenášet v SmartCase? To tak nějak postrádá logiku, ale vypadá to tak. Pokud totiž AirPods Max jen tak položíte na stůl nebo je necháte na stojánku, budete je muset nabíjet po zhruba dvou dech bez toho, aniž byste je vůbec použili. Proč proboha nemám možnost je jakkoli vypnout, i kdyby to znamenalo, že je budu muset nějak „složitě“ opět připojit k Macu nebo iPhonu. Absence vypínacího tlačítka nebo jakékoli možnosti pro vypnutí je skutečně něčím, co nemůže dávat smysl ani Petru Márovi. Rozumím, že to může znít jako vyplakávání, ale s tím si dovolím nesouhlasit. Je to zkrátka věc, která musí vadit každému, kdo si nová sluchátka od Applu pořídí a nechce být otrokem jejich obalu.

Další drobností, která mi vadí a taktéž se týká výdrže baterie je nabíjecí port. Já osobně totiž již pár let zbožně čekám na to, kdy Apple konečně sjednotí veškeré nabíjecí porty a přejde na USB-C u všech svých zařízení. Bohužel nejnovější sluchátka, navíc produkt, který většina z nás kupuje na dlouhé roky a nemění jej rok co rok tak jako klasické AirPods nebo například iPhone, nabízí opět Lightning konektor. Když si vezmu, že tato sluchátka mohou díky kvalitě zvuku a konstrukci vydržet bez problémů pět či třeba sedm let, pak se děsím toho, že i kdyby vše ostatní Apple začal nabízet s USB-C, tak budu nadále muset mít alespoň jeden Lightning konektor, kterým nabiji AirPods Max. Změnu portů Apple bohužel vydáním nového firmware nevyřeší, ale možnost vypnout AirPods Max například podržením jednoho ze dvou tlačítek, by přidat rozhodně mohl.

AirPods Max si můžete zakoupit přímo zde.