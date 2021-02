Od 5S po X: Podívejte se na prototypy iPhonů mezi lety 2013 až 2017

Vydání každého smartphonu od Applu předchází vývoj, výroba a testování nejrůznějších prototypů. Podoba těchto prototypů obvykle nebývá žádným velkým tajemstvím (bez ohledu na to, jak moc by si to Apple možná přál), a na internetu je možné nalézt celou řadu zajímavých fotografiíl. Pojďme se v dnešním článku společně podívat na to, jak vypadaly prototypy iPhonů z posledních několika let.

iPhone 5S

V červnu roku 2013 zveřejnil server MacRumors fotografie prototypu chystaného iPhonu 5S. Díky snímkům si nedočkaví uživatelé mohli udělat jasnou představu o tom, jak bude budoucí smartphone od Applu vypadat, a také že bude vybavený duálním LED bleskem. Nechyběl ani záběr vnitřku telefonu, kde byl viditelný čip s modelovým označením APL0698. Snímky prototypů se nemusí objevovat nutně vždy jen před vydáním daného smartphonu – co se týče iPhonu 5S, byly letos zveřejněny zcela nové fotografie jeho prototypu – prohlédnout si je můžete v tomto článku.

iPhone 6

Příchod iPhonu 6 byl vcelku netrpělivě očekáván. Spekulovalo se o tom, že by se měl po stránce designu diametrálně odlišovat od svých předchůdců, a že Apple hodlá přesedlat na rozměrné phablety, které se tou dobou začaly čím dál tím více rozmáhat. V listopadu roku 2014 se na internetu objevilo hned několik uniklých prototypů tohoto modelu. Jeden z nich byl v médiích pro zbarvení svého Lightning portu přezdíván jako “Red Port”, měl na sobě samolepky, značící, že jeho součástky procházejí procesem testování, a postrádal loga FCC, sériové číslo a další údaje tohoto typu.

iPhone 7

Velká očekávání byla spojená také s příchodem iPhonu 7 – v souvislosti s ním se totiž hojně spekulovalo o absenci tradičního sluchátkového jacku, ke které nakonec také došlo. V srpnu roku 2016 zveřejnil web iClarified první fotografie funkčního prototypu iPhonu 7. Na fotografiích můžeme vidět telefon ve zlaté barvě bez sluchátkového jacku a s viditelně větším fotoaparátem. Na záběrech bylo možné také vidět některé běžící aplikace pro testování zařízení – jednalo se například o Alto, Console, DropTest, GrapeCal, MMI, MesaCal, QRCode, Reliability, Sequencer, USBHost nebo WiPASmini. O něco později se na internetu objevilo také video se zmíněným prototypem – video stejně jako fotografie pocházelo z webu GeekBar.

iPhone 8 a iPhone X

Rok 2017 se nesl ve znamení očekávání příchodu „výročního“ iPhonu. Poměrně rychle se rozšířily zprávy o tom, že se uživatelé dočkají tří nových modelů – standardních nástupců iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus spolu s high-endovým jubilejním modelem. V srpnu se internetem začaly šířit snímky prototypu iPhonu 8, na kterých byl jasně vidět displej, který byl velmi podobný displeji předešlého iPhonu 7. Prototyp byl opatřen Home Buttonem, a na snímcích bylo patrné, že na něm běží firmware TigrisAni 15A93261h a interní utilita SwitchBoard.app. Objevil se ale také jiný prototyp, který byl zpočátku mylně považován za prototyp iPhonu 8. Nebyl opatřený Home Buttonem a v horní části jeho displeje se nacházel výřez. Druhý prototyp – který se nakonec ukázal být prototypem iPhonu X – se na technologických serverech bohužel objevil bez běžícího softwaru.