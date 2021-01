Podívejte se na fotky prototypu legendárního iPhonu 5S v nikdy nepředstavené černé variantě

Jeden z nejoblíbenějších iPhonů v historii Applu je bezesporu model 5S. Ostatně, i v dnešní době se můžeme stále setkat s jablíčkáři využívajícími tento stroj, kteří na něj i přes jeho stáří nedají dopustit. Velké oblibě se však v minulosti v žádném případě nedalo divit. Jednalo se totiž o vůbec první iPhone se čtečkou otisků prstů Touch ID v Home Buttonu, výrazně vylepšením fotoaparátem oproti předešlým modelům či na tu dobu mimořádně výkonným procesorem. Apple se u něj navíc trefil i do vkusu uživatelů jeho barvami – šedá, stříbrná a zlatá se totiž zkrátka musela líbit každému. Jak se však podle nových fotek prototypu tohoto telefonu zdá, v rukávu měl Apple minimálně ještě jednu barvu.

Nevím jak vy, ale pro mě osobně byl jedním z nejpovedenějších iPhonů všech dob z hlediska designu model 5 a to kvůli jeho sytě černé barvě. Šedá u iPhonu 5S o rok později se mi sice též líbila, na černou z “pětky” však v mých očích neměla. Podobně jako já zřejmě vnímali barevné varianty i někteří inženýři v Applu, jelikož byl i model 5S alespoň podle nových fotek prototypu plánován v sytě černé barevné variantě, kterou by tak de facto kopíroval iPhone 5. Právě to ale mohl být ve výsledku pro Apple hlavní důvod k tomu, že se tak nerozhodl, jelikož v jeho zájmu rozhodně nebylo vydat dva telefony, které se od sebe vizuálně lišily jen Home Buttonem. Zatímco iPhone 5 totiž nabízel klasiku v podobě tlačítka zdobeného čtvercem se zaoblenými rohy, 5S vsázel na výše zmíněné Touch ID v tlačítku bez jakéhokoliv designového prvku.

Kromě barvy už ničím prototyp iPhonu 5S z fotek nepřekvapí. Z hlediska designu se totiž jedná o telefon, který z minulosti dobře zná snad každý z nás. I přesto je však zajímavé se s odstupem času ohlédnout zpět a představit si plány, se kterými si Apple v minulosti pohrával. A co vy, byli byste s touto podobu iPhonu 5S spokojenější než s tou, kterou Apple nakonec zvolil?