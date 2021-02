Jak deaktivovat přesun přehrávání z iPhone na HomePod

Během úterka jsem měl pocit, že na mě něco leze, a tak jsem si šel lehnout do postele, vedle které mám na nočním stolku HomePod mini. Při tom jsem si přehrával na iPhone video a najednou se mi začal displej telefonu rozmazávat. První, co mě napadlo bylo, že je to konec a umírám nebo tak něco. Naštěstí, když jsem s telefonem pohnul, zjistil jsem, že to se mnou není až tak zlé, ale že se jedná o novou funkci iOS a HomePodu mini, která vás na HomePod v bezprostředním dosahu vašeho iPhone upozorní jednak rozmazáním displeje, ale také tím, že telefon začne reagovat haptickou odezvou a v horní části displeje se zobrazí informace o tom, že můžete zvuk automaticky přesunout na HomePod.

Funkce je to sice zajímavá, ale pokud máte HomePod třeba na nočním stolku a pouštíte si hudbu nebo video do AirPods, je poměrně otravná, a navíc nestačí jen potvrdit, že nemáte o přenos zvuku zájem, ale HomePod vás bude otravovat pořád dokola, dokud iPhone nedáte fyzicky z jeho blízkosti pryč. Naštěstí je možnost tuto funkci kompletně ukončit. Stačí, když přejdete ve vašem iPhone do Nastavení – Obecné a zvolíte možnost AirPlay a Handoff. Zde pak vyberte položku Předat na HomePod a tu deaktivujte. Nyní již nebude iPhone s předáním zvuku na HomePod otravovat. Funkci je samozřejmě možné stejným způsobem kdykoli opět aktivovat.

