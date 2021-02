5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (5. 2. 2021 – 7. 2. 2021)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Hitch

Hitch (Will Smith) je ten nejlepší dohazovač z celého New Yorku. Chlubí se tím, že každému muži dokáže během pouhých tří schůzek pomoci získat dívku jeho snů. Jednoho dne se ale Hitch setká s rovnocenným soupeřem v podobě krásné a mazané bulvární novinářky Sary Melas. Profesionální starý mládenec Hitch se do Sary znenadání beznadějně zamiluje aniž by tušil, že jejím největším sólokaprem by se mohlo lehce stát odhalení nejslavnějšího manhattanského „speciálního poradce“.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Film Hitch pořídíte zde.

Mortal Instruments: Město z kostí

Clarissa (Lily Collins) je na první pohled úplně obyčejná dospívající slečna, která se svou matkou žije v newyorském Brooklynu. Její poklidný život vezme zasvé ve chvíli, kdy její matka po záhadném zápase s podivnou bytostí zkrátka zmizí. Clarissa se okamžitě vydává pátrat po matčině zmizení a na své cestě postupně odhaluje temná tajemství o skrytém světě stínů.

79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Mortal Instruments: Město z kostí pořídíte zde.

A Beautiful Mind

Snímek A Beatiful Mind se nechal inspirovat životním příběhem geniálního Johna Forbese Nashe mladšího. John je geniálním matematikem, mezi své vrstevníky ale příliš dobře nezapadá. Vypadá to, že má svůj vlastní vnitřní svět, a je posedlý touhou po objevu „originální myšlenky“. Johna potká řada úspěchů, posléze se ale ukáže, že to, co bylo pokládáno za podivínství, je ve skutečnosti závažnou psychickou nemocí.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film A Beatiful Mind pořídíte zde.

Věčný svit neposkvrněné mysli

Nesmělý Joel si žije svůj osamělý obyčejný život, který se ale od základu změní ve chvíli, kdy se setká s výstřední a temperamentní Clementine. Když mu po intenzivním vztahu dá sbohem, rozhodne se Joel podstoupit experimentální vymazání paměti. Zákrok ale nedopadne podle očekávání…

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Film Věčný svit neposkvrněné mysli pořídíte zde.

Vertigo

Vertigo patří dodnes mezi nejvíce ceněné snímky kultovního režiséra Alfreda Hitchcocka. Toto psychologické drama vypráví příběh bývalého policisty Fergussona, který se zamiluje do ženy, kterou měl sledovat. Postupem času ale zjišťuje, že se stal součástí rafinované hry.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Vertigo pořídíte zde.