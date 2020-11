Netflix přichází do Česka s předplacenými kartami

Netflix na našem trhu uvádí vlastní předplacené karty. Karty je možné koupit v několika hodnotách, brzy budou v prodeji na přibližně patnácti stovkách místech po celé republice. Služba se tak stává ještě dostupnější. Česká republika se přidala k sedmatřiceti zemím celého světa, kde jsou k dostání předplacené karty Netflix. Snadné použití a dostupnost otevřou dveře dalším divákům, kteří mají zájem o stovky seriálů, filmů, dokumentů nebo třeba reality show a pohádek. Služba Netflix je vhodná pro všechny bez rozdílu věku nebo diváckých preferencí.

Jak na to?

Netflix karta je ihned připravená k použití. Stačí setřít fólii na její zadní straně, pod ní se nachází šestnáctimístný PIN. Ten pak stačí zadat do příslušného pole na stránkách www.netflix.com/kod. Pokud jde o vůbec první přihlášení do Netflixu, je potřeba si založit nový účet s využitím kódu z karty. Pokud už zákazníci účet na Netflixu mají, mohou i tak kód do svého účtu přidat, kredity z předplacené karty mají pak přednost před spárovanou platební kartou. Netflix karty jsou v prodeji v hodnotách 400, 1000 nebo 4000 Kč. Všechny poukazy je možné využít k nákupu libovolné varianty předplatného. Do jednoho účtu je zároveň možné přidat i několik kódů a kredit účtu si navýšit. Při využití předplacené karty není k fungování účtu vůbec potřeba platební karta.

Zábava bez hranic

Díky stovkám míst, kde jsou předplacené karty v prodeji, a také díky jejich snadnému použití, se široká nabídka služby Netflix stává ještě dostupnější pro všechny, kteří ji chtějí využívat. Předplacené karty jsou navíc i vhodným dárkem nejen v nadcházející vánoční sezóně.

Snadná dostupnost

Předplacené karty je už v tuto chvíli možné pořídit online na webu JRC nebo osobně v síti trafik Geco a v obchodním řetězci Billa. Brzy budou dostupné také v drogeriích DM nebo v obchodních řetězcích Kaufland a Penny. Netflix karty budou k dostání i v prodejnách PEPCO, Expert nebo v kamenných pobočkách obchodů JRC, které jsou momentálně na základě vládních opatření dočasně uzavřené. Celkem budou Netflix karty k dispozici na přibližně patnácti stovkách místech po celé republice.