Senzory na spodní straně prvních Apple Watch mohly vypadat úplně jinak. Podívejte se, jak

Přestože jsou tu s námi Apple Watch již téměř 6 let a člověku by se tak zdálo, že o nich již víme snad vše, pravda je někde zcela jinde. Dnes v noci se totiž objevily na Twitteru velmi zajímavé snímky prototypu první generace Apple Watch, které odhalují, že jsme se mohli u těchto hodinek a zřejmě i u všech modelů až do Series 3 setkat se zcela jinými senzory na jejich spodní straně.

Fotky na Twitteru zveřejnil konkrétně vývojář Giulio Zompetti, kterému se prototypy Apple produktů dostávají do rukou relativně často. Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, Apple u prvních Apple Watch dle všeho přemýšlel jen nad třemi světelnými senzory umístěnými vedle sebe namísto čtyř umístěných v kosočtverci. Ačkoliv můžeme samozřejmě jen spekulovat nad tím, proč se nakonec Apple rozhodl pro jiný typ senzorů, jako poměrně pravděpodobné vysvětlení se jeví horší funkčnost měření srdečního tepu, která byla pro první modely Apple Watch klíčová.

Zatímco od původní do třetí generace Apple Watch kalifornský gigant na design senzorů na spodní straně hodinek nesahal, v posledních letech se změn nebojí. To proto, že neustále zlepšuje jejich zdravotní funkce, které si samosebou vyžadují přizpůsobení právě spodních senzorů. Ve výsledku však stále platí, že jsou senzory umístěné do tvarově stále stejné vypouklé “bubliny”, takže změna jejich rozmístění či designu uživatele nikterak neovlivňuje.