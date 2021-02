Apple přišel na způsob, jak prodloužit výdrž budoucích Apple Watch

Společnost Apple se neustále snaží své produkty více a více zlepšovat – ať už jde o počítače, tablety, smartphony nebo třeba chytré hodinky. Právě o posledním jmenovaném segmentu bude řeč v našem dnešním článku. Vypadá to totiž, že firma má plán, jak účinně ještě více zredukovat jejich velikost, a zároveň navýšit kapacitu baterie. Výdrž baterie patří u majitelů chytrých hodinek od Applu mezi hojně řešená témata, je tedy jasné, že vylepšení tohoto typu by jistě uvítal nejeden z nás.

Apple si nedávno podal patentovou žádost, popisující způsob, jakým by bylo možné dosáhnout zmenšení velikosti Apple Watch a souběžně navýšení kapacity jejich baterie a tím pádem také prodloužení výdrže. Zmíněný patent popisuje přenosné elektronické zařízení s haptickým prvkem a pohyblivou baterií. Pokud by Apple tento patent uvedl do praxe, znamenalo by to, že by došlo k odstraněná samostatného zařízení, které zajišťuje haptickou odezvu zařízení. Tuto funkci by u budoucích Apple Watch mohla teoreticky převzít speciálně upravená baterie, připevněná k displeji. V hodinkách by se dále měl nacházet magnet a cívka. Apple v popisu mimo jiné zmiňuje trend zmenšování řady elektronických zařízení, který s sebou nese také nutnost odstraňování tradičních tlačítek a jejich nahrazování dotykovými senzory. Ty ale podle Applu často postrádají možnost poskytnout uživateli haptickou odevzu, díky které by se přesvědčil o tom, že skutečně došlo k úspěšnému zadání vstupu.

V případě navrhovaného zařízení by se o haptickou odezvu mohla svými drobnými pohyby postarat baterie hodinek. Odstraněním komponenty typu taptic engine by zase bylo zaručeno žádoucí zmenšení velikosti těla hodinek. Chybějící taptic engine by navíc mohl umožnit implementaci větší a výkonnější baterie. Ta by tedy podle všeho měla disponovat schopností vibrace, přičemž tohoto typu pohybu by mohlo být možné dosáhnout několika různými způsoby. V září letošního roku se opět očekává vydání nové generace chytrých jablečných hodinek – Apple Watch Series 7. Ty by podle nejnovějších spekulací měly mimo jiné disponovat například funkcí měření krevního cukru. Jaká vylepšení byste u budoucích Apple Watch uvítali vy?