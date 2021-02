Mapy.cz nově zobrazují úroveň upravenosti běžkařských tras

Nejoblíbenější česká mapová aplikace Mapy.cz představuje novou funkci určenou všem běžkařům, lyžařům, amatérským sportovcům i turistům. Přidala totiž nad zimní mapu detailní informace o upravenosti běžkařských tras. Lidé nyní v Mapy.cz najdou aktuálně upravené lyžařské stopy v Česku a příhraničí. Novinka je v aplikaci dostupná jak na počítači, tak i v mobilních zařízeních pro operační systémy Android a iOS.

„Uživatelům poskytneme možnost sledovat vizualizace při plánování tras. Uvidí tak dopředu, jak kvalitně je terén na jejich trase upraven. Aplikace zobrazí i časový údaj, kdy přesně proběhla na konkrétním místě poslední korekce stopy,“ říká Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz. Díky nové funkci se lidé ještě dozví, zda šlo o úpravu terénu prostřednictvím rolby či skútru, aby mohli vyrazit bezpečně tam, kde je upraveno. Potřebná data aplikace získává z projektu Bílé stopy,který poskytuje online zpravodajství o běžeckém lyžování v České republice a příhraničí. V budoucnu je v plánu rozšíření funkce o volbu sledovat pohyb roleb a skútrů i online.

Aplikaci Mapy.cz můžete bezplatně stáhnout z App Store pro iPhone, iPad či iPod touch. Co se týká aplikace pro Apple Watch, ta zatím bohužel k dispozici není a to jak ve formě samostatného software, tak zrcadlení funkcí z mobilní aplikace. Zda se to do budoucna změní či nikoliv je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách.

Mapy.cz můžete stáhnout zde