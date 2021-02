Je to již několik týdnů nazpátek, co se celým internetem prohnala zpráva o nových podmínkách a pravidlech užívání komunikační aplikace WhatsApp. V těchto nových pravidlech stálo, že Facebook, který za WhatsAppem stojí, získá přístup k dalším citlivým uživatelským datům. To se uživatelům samozřejmě vůbec nelíbilo – dokonce se objevily určité zprávy o tom, že by měl Facebook získat přístup k samotným zprávám. Miliony uživatelů tak přešly na alternativní aplikace, nejčastěji v podobě Telegramu a Signalu. Těmto aplikacím už se na našem magazínu nějakou dobu věnujeme a ani v tomto případě tomu nebude jinak. V tomto článku si ukážeme, jak deaktivovat zobrazování náhledů zpráv v Telegramu.

Jak nastavit, aby Telegram nezobrazoval náhledy zpráv

V případě, že byste si z hlediska zachování soukromí chtěli nastavit, aby se v aplikaci Telegram nezobrazovaly náhledy zpráv, tak se nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aplikace Telegram.

Jakmile tak učiníte, tak na domovské obrazovce klepněte vpravo dole na Settings.

Na další obrazovce, která se objeví, poté níže rozklikněte sekci Notificactions and Sounds.

Zde poté otevřete řádek s názvem Notifications.

Tímto se ocitnete v nastavení notifikací aplikace Telegram.

Pokud chcete deaktivovat zobrazení notifikací, tak u jednotlivých kategorií deaktivujte možnost Message Preview.

možnost Konkrétně můžete náhledy zpráv deaktivovat u těchto kategorií: Message Notifications – notifikace zpráv; Group Notifications – notifikace ze skupin; Channel Notifications – notifikace z kanálů.



Výše uvedeným způsobem můžete v aplikaci Telegram na iPhone deaktivovat zobrazování náhledů zpráv u jednotlivých notifikací. Ve výše uvedené sekci můžete samozřejmě pro jednotlivé kategorie zobrazování notifikací kompletně deaktivovat, a to přepínačem Show Notifications. Kromě toho si v Sounds můžete nastavit zvuk a v Exceptions výjimky. Níže pak nechybí nastavení zobrazení notifikací přímo v aplikaci. Nechybí ani možnost pro skrytí jmen u příchozích zpráv v rámci notifikací – stačí deaktivovat Names on Lock Screen.