Apple si půjčil 14 miliard dolarů

Společnost Apple si tento týden na dluhopisovém trhu půjčila 14 miliard dolarů. Firma uvedla, že finanční obnos bude využit na obecné firemní účely, všeobecně se ale má za to, že většinová část bude vynaložena na to, aby Apple mohl odkoupit více vlastních akcií a vyplatit vyšší dividendy.

Důvodů, proč si tak výdělečná firma jako je Apple i nadále půjčuje peníze, je hned několik. Jedním z nich je zkrátka fakt, že velká část finančních zásob firmy je uložena mimo území Spojených států, a repatriace hotovosti zpět do USA by s sebou nesla další daňové povinnosti. Dalším důvodem je to, že z hlediska financí dává smysl půjčovat si peníze za nízké úrokové sazby, aby bylo možné financovat zpětný odkup akcií, který může firmě s velkou pravděpodobností zajistit výrazně vyšší návratnost. Mezi lety 2017 a 2020 si společnost Apple na americkém dluhopisovém trhu nepůjčila častěji než jednou za kalendářní rok. Opravdu nízké úrokové sazby se ale nakonec ukázaly jako příliš lákavé na to, aby si firma nechala tuto příležitost utéct.

Půjčky na dluhopisovém trhu představují pro firmu Apple finančně nenákladný způsob, jak si vypůjčit peníze přímo od příslušných investorů. Investoři kupují dluhopisy, zatímco Apple splácí peníze k určitému datu a při domluvené úrokové sazbě. Pro investory zase nákup dluhopisů od Applu představuje sice relativně skromný, ale za to zaručený výnos, kterým mohou vyvážit rizikovější prvky svého portfolia.