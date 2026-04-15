LEGO odhalilo nový Star Wars dárek k nákupu! Darksaber potěší hlavně sběratele

Zdá se, že si LEGO i letos schovává na začátek května něco, co fanouškům Star Wars rozhodně udělá radost. U příležitosti tradiční akce spojené s „May the 4th“ totiž odhalilo nový dárek k nákupu, který nese název LEGO Star Wars The Darksaber (40917). A už na první pohled je jasné, že tentokrát cílí spíš na sběratele než na klasické hraní.
Set dorazí s 278 dílky a navazuje na sérii modelů světelných mečů, které LEGO v minulosti už několikrát představilo. Tentokrát ale nejde o jen tak ledajaký kousek. Darksaber má v rámci Star Wars univerza poměrně silné postavení a během let se vystřídal v rukou celé řady známých postav, od Pre Vizsly přes Dartha Maula až po Dina Djarina. Právě tahle historie mu dodává na atraktivitě a dělá z něj něco víc než jen další vystavený model na poličku.
Dostupnost je zatím naplánovaná na začátek května, kdy tradičně startuje Star Wars Day event na oficiálním LEGO Store. Kolik bude potřeba utratit, aby na vás tento bonusový set připadl, zatím bohužel nevíme. Dá se ale očekávat, že LEGO si podmínky nechá ještě chvíli pro sebe a odhalí je až těsně před spuštěním celé akce. Pokud ale patříte mezi fanoušky Star Wars nebo sběratele LEGO exkluzivních setů, tohle je přesně ten typ bonusu, kvůli kterému se vyplatí nákup načasovat.