Apple začal kvůli EU vyžadovat ověření platby přes portál vaší banky a sms

Co naplat, že máte vaše platby zabezpečené pomocí Face ID nebo Touch ID. Když si EU usmyslí, že je to málo, tak je to zkrátka málo. Apple začal nově vyžadovat při vašich nákupech na App Store ověření platby pomocí SMS a přepsání ověřovacího kódu přímo do portálu vaší banky. Nově tak při nákupu v iTunes App Store nebo dalších online obchodech společnosti Apple musíte kromě ověření platby přímo přes své zařízení také zadat kód z SMS. Apple vás na to upozorní při nákupu aplikace nebo například předplatného a následně vás přesměruje na stránky vaší banky, kde kód zadáte.

Roky ověřený a zcela bezproblémový způsob plateb se tak najednou zdál nějaké instituci nedokonalý a proto musíme ověřovat platby dvojitým zabezpečením. Z nákupu se tak stává o něco složitější a zdlouhavější proces. Na druhou stranu máte víc času si rozmyslet, zda jej skutečně chcete udělat a při čekání na sms si možná řeknete, že vlastně danou službu, aplikaci nebo hru až tak nepotřebujete a ušetříte nějakou tu korunu. Pokud po vás tedy bude chtít Apple ověřit kartu, nemusíte se bát, že se jedná o nějaký problém nebo chybu, ale tak jak sám Apple zobrazí na vyskakovacím okně, je to skutečně nová legislativa EU, jenž to vyžaduje.