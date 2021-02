Vývojář dostal do iPodu z roku 2004 Spotify, vyzkoušet si to můžete i vy

iPod touch je oficiálně jediným iPodem, který Apple vybavil Wi-Fi konektivitou – u všech ostatních modelů jsou uživatelé odkázáni na nahrání obsahu z jejich knihovny na iTunes. Vývojář Guy Dupont si ale nedávno pohrál s myšlenkou na to, jak by to asi vypadalo, kdyby Wi-Fi konektivitou disponovaly také ostatní modely hudebních přehrávačů od Applu, a měly díky tomu přístup k různým hudebním streamovacím službám typu Spotify.

Fotogalerie iPod Spotify 1 iPod Spotify 2 iPod Spotify 4 iPod Spotify 5 +2 Fotek iPod Spotify 6 Vstoupit do galerie

iPod čtvrté generace byl představen v roce 2004. Disponoval relativně malým displejem, byl opatřený charakteristickým klikacím kolečkem a nenabízel bezdrátové připojení k internetu. Tato fakta ale Dupontovi nijak nebránila v tom, aby právě z tohoto modelu vytvořil vskutku moderní zařízení, s jehož pomocí by si uživatelé mohli v klidu užívat mimo jiné také poslech svých oblíbených skladeb v aplikaci Spotify. Pravdou je, že z původního zařízení toho po Dupontově zásahu příliš mnoho nezbylo. Z iPodu byly odstraněny téměř všechny interní komponenty, a zachováno zůstalo pouze originální šasi spolu s klikacím kolečkem. Výsledek je ale o to zajímavější. Dupont takto upravený iPod pojmenoval „sPot“, zaručil mu Wi-Fi a Bluetooth konektivitu a obohatil jej o barevný displej spolu s baterií o kapacitě 1000 mAh. K nainstalování speciálně upravené verze aplikace Spotify využil Dupont oficiální API Spotify, zařízení Rabsperry Pi Zero W a microUSB konektor. Fungování takto upraveného iPodu poté předvedl s použitím externího Bluetooth reproduktoru na videu na svém youtubovém kanále.

Náklady na celý projekt nepřekročily v přepočtu celkovou částku okolo tří tisíc korun, Dupont ale zdůrazňuje, že v žádném případě nemá v úmyslu prodávat takto upravené iPod. Namísto toho se rozhodl podělit se své know-how a umístit zdrojový kód k vytvořenému softwaru na GitHub. Pokud byste si tedy i vy chtěli pohrát se svým starším iPodem a nainstalovat do něj Spotify, vše potřebné naleznete zde.