První iPod shuffle dnes slaví 16. narozeniny. Jaký byl a čím na svou dobu vynikal?

Dnes je to 16 let od momentu, co Steve Jobs představil první generaci iPod Shuffle. Tedy hudební přehrávač, který nemá displej a pouští posluchači skladby v sobě uložené a to jak podle abecedy, tak náhodně. Na svou dobu šlo o skvělý produkt. Steve Jobs se na podiu tehdy chlubil, že nový jablečný kousek je menší než balíček žvýkaček, přičemž byl dodáván v konfiguracích 512 MB a 1 GB.

Když se zaměříme na „shuffle“ styl přehrávání dnes, jistě jej hodnotíme pozitivně. Pokud se totiž skladby přehrávají podle abecedy, časem prostě zjistíte, jaká skladba bude následovat. Prvek překvapení je tedy pryč. Když s tímto způsobem přehrávání přišel iPod Shuffle, kritici dávali dost hlasitě najevo, že takový způsob přehrávání je mimo místu. Náhodnost přehrávání totiž dle jejich názoru zničí celistvost hudebního alba, na které interpret umístil své skladby v určitém pořadí z nějakého důvodu. Profesor Michael Bull, jenž se zabývá studiem hudby, prohlásil, že iPod Shuffle je „Aladinovou jeskyní hudebních překvapení. Kontroverze panovala i okolo odvážného kroku odstranit displej, jelikož posluchač vlastně vůbec nevěděl, co mu v uších hraje. Apple ale v zájmu minimalismu zariskoval.

IPodu Shuffle se ale opravdu dařilo. Při nejvyšší produkci, a to v roce 2005, chrlila továrna Asus 100 tisíc kusů denně, přičemž ceny se pohybovaly od 99 do 149 dolarů v závislosti na velikosti úložiště. Shuffle se ale neobešel bez problémů. Když blikal zeleně, byl v pořádku. Jakmile ale blikla oranžová barva, bylo zle, přičemž uživatel nevěděl, co se vlastně stalo. V tomto případě musel odnést zařízení do jablečného obchodu. Pod tímto odstavcem můžete pak vidět chytlavou reklamu, která dorazila se sloganem „Life is random“. Vlastnili jste tento iPod?