Od pochybností k raketovému úspěchu: Jak probíhalo představení prvního iPadu?

Před jedenácti lety – v době, kdy jen málokdo tušil, jak velkým hitem se stanou tablety – představila společnost Apple svůj první iPad. Pojďme se nyní v našem dnešním článku poohlédnout za jeho představením, za tím, co mu předcházelo, a také za tím, co následovalo.

Starší než iPhone

Přestože je iPad na světě kratší dobu než iPhone, jeho vývoj a výzkum je ve skutečnosti o něco starší. První prototyp iPadu vznikl již v roce 2004, kdy se Apple snažil co nejlépe prozkoumat možnosti multi-touch technologie u dotykových displejů. Přestože ještě v roce 2003 Steve Jobs popíral, že by se Apple mohl v budoucnu pustit do vývoje a výroby tabletů, jen o něco málo později jej již tato technologie velmi zaujala. Byl fascinován především jednoduchostí, kterou skýtala práce s tablety, a inspirací mu byl Dynabook – koncept, vytvořený ve druhé polovině šedesátých let minulého století inženýrem z Xerox PARC Alanem Kayem. V březnu roku 2004 si Apple podal žádost o registraci patentu, popisujícího elektronické zařízení, které se v nákresech nápadně podobalo prvnímu iPadu – jeden z mála rozdílů spočíval v menším displeji. Pod patentem byli coby vynálezci podepsáni Steve Jobs a Jony Ive. V době, kdy vývoj iPadu nabíral na obrátkách, začaly svět spotřebitelské elektorniky dobývat netbooky – malé, nepříliš výkonné, lehoučké laptopy s bezdrátovým připojením k internetu. Zatímco řada technologických firem se rozhodla, že se sveze na této módní vlně, Jobs myšlenku na výrobu netbooků rázně zamítl, a rozhodl se pustit do ještě intenzivnějšího testování všech možných prototypů iPadů.

Raketový start

27. ledna roku 2010 Steve Jobs konečně představil první iPad. “Je mnohem více osobní než laptop,” prohlásil tehdy na pódiu, zatímco s iPadem v ruce pohodlně seděl na židli. První iPad byl opatřen 9,7-palcovým displejem a byl osazen 1GHz procesorem Apple A4. Uživatelé si jej mohli pořídit ve variantě s 16GB, 32GB a 64GB úložištěm. Apple začal přijímat předobjednávky na svůj nový iPad v první polovině března, tablet se začal prodávat počátkem dubna. Zprvu byla na trhu pouze verze s Wi-Fi konektivitou, koncem dubna si mohli zákazníci pořídit také verzi na SIM kartu. Jak už to tak u nových produktů bývá, musel iPad zpočátku čelit jisté skepsi ze strany laické i odborné veřejnosti, tato odezva ale neměla dlouhého trvání, a záhy ji vystřídalo nadšení. První iPad se velice rychle stal obrovským hitem, a v průběhu prvního měsíce se Applu podařilo prodat více než jeden milion kusů, což byl v tehdejší době opravdu úctyhodný výkon. “Když naposledy nějaká deska vyvolala takové nadšení, měla na sobě napsaná jistá přikázání,” nebál se tehdy biblických odkazů deník The Wall Street Journal. iPad se stal nejrychleji prodávaným zařízením od Applu, a v průběhu prvního roku se firmě podařilo překročit milník pětadvaceti milionů prodaných kusů.Zatímco první Macintosh byl propagován spotem, odvysílaným v průběhu SuperBowlu, při reklamě na první iPad vsadila společnost Apple na ceremoniál předávání Oscarů. Reklamy na první iPad byly velice jednoduché, a spočívaly v důkladném předvedení produktu spolu s vysvětlením, co všechno vlastně nový tablet od Applu umí. Na webu YouTube můžete zhlédnout řadu spotů z kampaně “What is iPad”. Vydání prvního iPadu bylo doprovázeno také reklamou v tisku.