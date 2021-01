Jedno z nejvymodlenějších vylepšení iPhonů 13 potvrzeno dalším zdrojem

Touch ID lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejikoničtějších, ale i nejoblíbenějších technologií Applu. Byla to totiž právě autentizace otiskem prstu, kterou dal kalifornský gigant svým uživatelům jasně najevo, že to se zabezpečením jejich iPhonů, iPadů a Maců myslí skutečně vážně. Když jej proto v roce 2017 nahradilo Face ID, mnozí uživatelé nesli tuto změnu nelibě a ani více než tři roky po tomto kroku nepřestávají na Touch ID vzpomínat v dobrém. A právě pro tyto jablíčkáře by měl být letošní rok naprosto skvělý – jejich oblíbená technologie by se totiž měla na iPhony navrátit, byť v trochu jiné podobě.

Již dlouhou dobu se šušká o tom, že má Apple v plánu Touch ID na své iPhony navrátit s tím, že tentokrát jej umístí po vzoru androidí konkurence pod jejich displej. A právě tyto plány by se měly stát v letošním roce i “díky” pandemii koronaviru, která de facto vyřadila Face ID kvůli rouškám z provozu, realitou. Čím dál více velmi věrohodných zdrojů se totiž shoduje na tom, že má Apple ve vývoji celou řadu prototypů iPhonů 13, které Touch ID v displeji disponují. Skvělé je přitom to, že se u těchto modelů počítá i se zachováním Face ID, díky čemuž si tak na své přijdou prakticky všichni jablíčkáři. Konečně totiž dostanou na výběr více kvalitních autentizací. Po nedávných zprávách od analytika Ming-Chi Kua či agentury Bloomberg to dnes v noci potvrdily zdroje deníku Wall Street Journal, kterými by měly být dva bývalí zaměstnanci Applu.

Jak vysokou úroveň zabezpečení Touch ID v displeji iPhonů 13 přinese si sice v současnosti netroufá odhadovat absolutně nikdo, smysl by nicméně dávalo, kdyby se tato úroveň pohybovala zhruba na úrovni Face ID. Pokud by tomu totiž tak nebylo, mohlo by se klidně stát, že i přes své nasazení by hrálo Touch ID u iPhonů 13 “druhé housle”, protože by se do jeho využívání kvůli nižší bezpečnosti uživatelé nehrnuli. Zda tomu tak bude či nikoliv však ukáže samozřejmě až čas a úniky, které se v následujících týdnech či měsících objeví. Co se pak týče samotného představení telefonu, to proběhne v průběhu podzimu.