Příchod ohebného iPhone je zase o krok blíž

Apple má již několik patentových přihlášek týkajících se skládacího iPhonu. Byť je na místě říct, že vlastnictví patentů nedokazuje, že Apple skutečně někdy představí skládací iPhone, jde alespoň o důkaz, že nad takovým provedením v jablečné společnosti minimálně přemýšlí. Nově Apple vlastní patent, který se týká fotoaparátu u skládacího iPhonu.

Patentová přihláška má název „Systém fotoaparátu u ohebných elektrických zařízeních“. A jako vždy platí, že text patentu je nejednoznačný. Ve zkratce můžeme říct, že přihláška popisuje ohebný kryt pro zařízení. Nejedná se ale o obyčejný popis krytu, jelikož text explicitně říká, že by na něj mohly být přidělány fotoaparáty, přičemž ohnutí pouzdra by mohlo být použito k zachycení panoramatických nebo trojrozměrných snímků. Text nám tedy naznačuje, že fotoaparáty by nemusely být přímo na zařízení a se smartphonem by mohly být propojitelné skrze Bluetooth nebo kabel. Na každý pád to opravdu nemusí znamenat, že by skládací iPhone dorazil bez fotoaparátu. Může jít například o situaci, kdy tento kryt s fotoaparátem nějakým způsobem rozšíří možnosti vestavěného fotoaparátu. Co Apple s touto patentovou přihláškou skutečně zamýšlí ukáže (možná) až čas. Její grafické vyhotovení můžete vidět na boku tohoto odstavce.

Pokud jde o samotné skládací iPhony, Apple prý ve Foxconnu testuje dva prototypy. Jeden je podobný Samsungu Galaxy Z Fold 2. Jde tedy o zařízení, ze kterého se po rozložení stane prakticky tablet. Apple ale prý upřednostňuje řešení podobné Motorole Razr nebo Galaxy Z Flip 5G. Byli byste pro skládací iPhone?