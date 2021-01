V Applu proběhlo malé personální zemětřesení

Hned z kraje nového roku zažívá Apple malé personální zemětřesení. Jeho dlouholetý šéf hardwaru Dan Riccio totiž míří na nově vytvořenou pozici viceprezidenta pro inženýrství Applu, ze které bude dohlížet na řadu nových projektů. Na jeho bývalé místo nyní usedne John Ternus, který doposud působil “jen” jako jeden z předních inženýrů pracujících například na čipech M1 pro Macy. Právě ty jej pravděpodobně i katapultovaly do popředí Applu, jelikož se ukázaly jako velmi úspěšné. O změnách ve svém vedení informoval Apple skrze tiskovou zprávu dnes v noci.

Co přesně bude mít Dan Riccio na nové pozici na starost sice Apple neprozradil, s ohledem na nutnost vytvoření zcela nové pozice pro něj se však jedná pravděpodobně o důležitý projekt, kterému Apple do budoucna velmi věří. S ohledem na tuto skutečnost se tak dá uvažovat například nad prací na Apple Car a všem okolo něj či nad vývojem VR/AR hardware, který by též měl být v budoucnu pro kalifornského giganta jednou ze stěžejních složek jeho podnikání.

Působení Riccia v Applu by s trochou nadsázky stačilo na vydání jedné knihy. V jeho vedení se totiž pohybuje už 23 let, za které si na svůj účet připsal celou řadu vítězství, ale i pádů. Ty však samozřejmě ne vždy šly za ním. Skvělým příkladem může být třeba nabíječka AirPower a její odpískání, jehož oznámení měl za úkol právě Dan. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že byl pro mnohé jablíčkáře hlavní tváří tohoto nezdaru, což však samozřejmě nelze s ohledem na tajnosti okolo vývoje produktu jako takového potvrdit.