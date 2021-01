Nejlepší aplikace na focení pro iPhone

Na poli mobilních telefonů se po dobu již několika let výrobci neustále předhání především v tom, kdo představí zařízení s lepší fotosoustavou. Ještě několik let nazpátek jsme si ani nedokázali představit, že by v určitých situacích mohly právě chytré telefony předčit zrcadlové fotoaparáty. iPhony se každým rokem v kategorii „nejlepší fotoaparát“ umísťují na předních příčkách a není se čemu divit – stačí se na výsledné snímky či videa podívat. Fotosoustavu na iPhonu lze zužitkovat prostřednictvím aplikace Fotoaparát, ta však nenabízí příliš možností pro manuální nastavení. Existuje ale několik skvělých fotoaplikací, ve kterých si můžete ručně nastavit prakticky úplně všechno. V tomto článku se podíváme na 5 nejlepších z nich.

Halide

Aplikace Halide patří mezi jednu z nejlepších fotografických aplikací, které můžete na App Storu sehnat. Nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, možnost pořizovat portrétové fotografie i na starších zařízeních, manuální ostření a mnoho dalšího. Samozřejmostí je pak focení do formátu RAW, s čímž Apple přišel teprve u nejnovějších iPhonů 12. Halide dokáže perfektně využít doslova každý kousek vaší fotosoustavy, a pokud patříte mezi profesionální fotografy, tak je pro vás tato aplikace naprostou povinností. Manuálně si totiž můžete nastavit kompletně všechno, neznalí uživatelé pak samozřejmě mohou využít automatický režim, anebo se postupně mohou učit. Halide každopádně není k dispozici zdarma – využít můžete týdenní zkušební dobu, a poté je aplikaci nutné předplatit, anebo jednorázově zakoupit.

Aplikaci Halide stáhnete zde

Obscura

Pokud vám z nějakého důvodu Halide nevyhovuje, tak rozhodně vyzkoušejte aplikaci Obscura. Jedná se o přímého konkurenta výše zmíněné aplikace a nutno podotknout, že toho umí taktéž opravdu požehnaně. Pro profesionální fotografy, kteří si rádi upravují fotografie v postprodukci, je k dispozici focení do formátu RAW a hromady dalších formátů, které se mohou hodit. V aplikaci Obscura pak můžete na fotografii aplikovat několik desítek dostupných filtrů. Manuálně zde pak můžete ovládat opět prakticky vše, co souvisí s fotografováním – čas závěry, expoziční čas, ISO, vyvážení bílé, apod. Dobrou zprávou pak je, že Obscura nesbírá žádná uživatelská data, což se v dnešní době více než cení. Využít můžete například také widgetu aplikace, pomocí kterého se do ní dostanete rychleji. Obscura vás vyjde na 129 korun.

Aplikaci Obscura stáhnete zde

ProCamera

Další skvělou aplikací, kterou vám můžeme z vlastní zkušenosti doporučit, je ProCamera. Tato aplikace si zakládá na podpoře všemožných nejnovějších funkcí, například Dolby Vision HDR, anebo třeba Apple ProRaw. Aplikace ProCamera nabízí perfektní uživatelské rozhraní, které perfektně poslouží jak začátečníkům, tak ale i profesionálním fotografům. Vlastnoručně si můžete v aplikaci nastavit zobrazení mřížek a dalších podobných pomůcek, které vám pomohou ve vytvoření ještě lepší fotografie. Nechybí hned několik různých režimů, například portrét, HDR, noční a mnoho dalších. Na fotografie lze pak aplikovat téměř stovku různých filtrů, po vyfocené můžete fotografie profesionálně upravit. Aplikace ProCamera je k dispozici za 229 korun s tím, že si poté do ní můžete ještě přikupovat další rozšíření. ProCamera je v češtině.

Aplikaci ProCamera stáhnete zde

Camera+ 2

Aplikace Camera+ 2 je kromě focení určená především také pro úpravu těchto fotografií. Z hlediska focení můžete využít formát RAW, stejně jako u všech výše zmíněných aplikací. Camera+ 2 dále nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které je mimo jiné perfektně propojené s nativní aplikací Fotky. V automatickém režimu mohou aplikaci využít začátečníci, profíci se pak mohou přepnout do kompletně maniálního režimu. Zde si mohou nastavit naprosto vše, od ostření, přes expozici, až například po hodnotu ISO – a mnoho dalšího. Nechybí mnoho speciálních režimů, které byste v nativní aplikaci Fotoaparát hledali marně, například makro, anebo dlouhá expozice. Camera+ 2 využívá pro vylepšení fotografií také umělou inteligenci. Aplikaci si můžete zakoupit za 199 korun.

Aplikaci Camera+ 2 stáhnete zde

ProCam 8

Pokud sáhnete po aplikaci ProCam 8, tak ani v tomto případě rozhodně neuděláte žádné špatné rozhodnutí. Tato aplikace nabízí hned několik režimů pro focení, například dlouhou expozici, portrétní režim i na starších zařízeních, 3D fotografii, anebo časosběr. Dále je k dispozici mnoho různých nastavení formátů, do kterých můžete fotit snímky či točit videa – výběr je opravdu pestrý a rozšířenější než v případě nativní aplikace Nastavení. Profesionální uživatelé mohou využít funkce pro manuální nastavení prakticky všeho možného – expozice, času závěrky, ISO, ostření či vyvážení bílé barvy. ProCam 8 vás dokáže informovat například také o tzv. přepalech, kdy by mohla být výsledná fotografie buď hodně přesvícená, anebo naopak tmavá. Kromě samotné kamery vám ProCam 8 nabídne také rozšířené funkce pro úpravu vytvořených fotografií, společně s několika desítkami filtrů a dalších možností úprav. ProCam 8 zakoupíte za 199 korun.

Aplikaci ProCam 8 stáhnete zde